Онколог назвала простой способ распознать появление рака кишечника

Есть распространенное мнение, что для диагностики рака кишечника нужно ориентироваться на так называемый онкомаркер РЭА. Он представляет собой раковый эмбриональный антиген, то есть, белок, который участвует в развитии клеток ЖКТ. Было замечено, что он повышается при колоректальном раке.

Однако со временем специалисты зафиксировали, что очень часто при наличии рака этот показатель в норме. Дальнейшие исследования доказали, что чувствительность РЭА, как маркера, очень низкая. Поэтому для диагностики рака его использовать нельзя, отметила онколог Елена Смирнова.

- Мы используем его только для для оценки эффективности выбранной схемы лечения уже диагностированной опухоли у РЭА-позитивных пациентов. Его определяют до операции и после. И по нему можно косвенно судить о прогнозе заболевания. Чтобы распознать рак кишечника, используется колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь (иммунохимический). Последний не заменит колоноскопию, но это быстрый, простой и безболезненный способ обнаружить в кале скрытую кровь - один из первых незаметных симптомов рака толстой кишки, - объяснила врач.