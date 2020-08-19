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19.08.2020 07:37
Рубрика: Общество

Онколог назвала простой способ распознать появление рака кишечника

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть распространенное мнение, что для диагностики рака кишечника нужно ориентироваться на так называемый онкомаркер РЭА. Он представляет собой раковый эмбриональный антиген, то есть, белок, который участвует в развитии клеток ЖКТ. Было замечено, что он повышается при колоректальном раке.

Фото: iStock
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Однако со временем специалисты зафиксировали, что очень часто при наличии рака этот показатель в норме. Дальнейшие исследования доказали, что чувствительность РЭА, как маркера, очень низкая. Поэтому для диагностики рака его использовать нельзя, отметила онколог Елена Смирнова.

- Мы используем его только для для оценки эффективности выбранной схемы лечения уже диагностированной опухоли у РЭА-позитивных пациентов. Его определяют до операции и после. И по нему можно косвенно судить о прогнозе заболевания. Чтобы распознать рак кишечника, используется колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь (иммунохимический). Последний не заменит колоноскопию, но это быстрый, простой и безболезненный способ обнаружить в кале скрытую кровь - один из первых незаметных симптомов рака толстой кишки, - объяснила врач.

Наука Общество Здоровье СФО

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