Иркутяне обеспокоены дальнейшей судьбой территории бывшего ИВВАИУ - расформированного военного авиационного инженерного училища. Поднимутся ли там новые "человейники" или территория послужит интересам города и его жителей, а не только строительных компаний?

Напомним, в июле этого года, после более чем десяти лет переговоров Иркутск наконец получил в муниципальную собственность участок в 82 гектара, на котором раньше располагалось военное училище: учебные корпуса, аэродром, казармы и дома для сотрудников. И почти сразу по городу пошли слухи о том, что землю передадут застройщикам, а те уже запланировали там сплошную высотную застройку.

- Передача земель в муниципальную собственность - прежде всего в интересах самих жителей этих территорий,- подчеркивает Евгений Стекачев. - Город по закону не имеет права тратить деньги на чужую собственность. И многие территории - тот же Академгородок, ИВВАИУ - годами оставались без благоустройства. Горожане не могли понять: вроде бы они живут в Иркутске - почему городская администрация не может привести их двор в порядок? С переводом земель в муниципальную собственность мы сможем начать благоустройство этих территорий.

После передачи земельных участков в муниципальную собственность и постановки их на кадастровый учет появится возможность участвовать в федеральных программах и благоустраивать дворы за счет средств федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

- Разговоры же о том, что все будет застроено коммерческими объектами, - кривотолки и спекуляции. У нас есть Градостроительный кодекс, Правила землепользования и застройки. Это - абсолютная прерогатива думы Иркутска. Я вас уверяю, ни один инвестор с подачи нерадивого чиновника никогда не сможет на той или иной зоне "нарисовать" коммерческий объект, если там нужна школа или детский сад. Это всегда коллегиально обсуждается. Тем более что сегодня половина состава комиссии по Правилам землепользования и застройки - депутаты городской думы. Поэтому теперь все вопросы будут обсуждаться публично, - заверил председатель думы.

Он подчеркнул, что главным ориентиром в развитии площадки ИВВАИУ будут интересы горожан. Сейчас там планируется строить социальные объекты - школу и, вероятно, поликлинику. Кроме того, достигнута договоренность между Иркутской областью и Минобороны о создании на территории Суворовского училища.

В мэрии отмечают, что первоочередной вопрос для бывшего городка ИВВАИУ - это ремонт и эксплуатация коммунальных сетей. Сейчас они в ужасном состоянии: никто ими давно не занимался.

- Любой из процессов, который происходит в городе, должен быть публичным. Чтобы именно позиция большинства определяла, как будет развиваться та или иная территория. Город - это живой организм, условия развития которого определяются нормами общежития. А отставание по социальным проектам серьезно сказывается на комфортности города. Хотелось бы, чтобы иркутяне более активно принимали участие в этом процессе - через механизм общественных слушаний, например, выражали свою позицию, - отметили в администрации Иркутска.

Компетентно

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

- Сейчас администрация Иркутска ведет переговоры с Министерством обороны РФ по поводу коммунальных сетей и теплоисточника микрорайона Зеленый. Там до сих пор работает мазутная котельная. В прошлом году были выделены средства на ее модернизацию, но, согласитесь, мазутная котельная в черте города в XXI веке - это неправильно. Сейчас мы с энергетиками прорабатываем проект закрытия 15 малых теплоисточников и перевод жилого фонда на сети Иркутской ТЭЦ. Но чтобы проложить теплоцентраль в Зеленый, нужна земля. Это мы и обсуждаем с Минобороны. Проект позволит обеспечить микрорайон стабильным теплом и снизить экологическую нагрузку на город.