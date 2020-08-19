В Иркутске создадут квест для профилактики наркомании

В Иркутске на базе Центра профилактики наркомании появится квест-комната, которая наглядно продемонстрирует попавшим в нее ужасы зависимости. Это проект сотрудников ЦПН, который стал победителем на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Федеральное агентство по делам молодежи выделило грант в 1,1 миллиона рублей на его реализацию.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, квест-погружение "Демоны молодости: история одной зависимости" будет выглядеть как комната с художественным сюжетом, декорациями и реквизитами, специальным освещением и музыкальным сопровождением.

Сейчас готов декоративный дизайн квест-комнаты, в запуске ее строительство. В стадии разработки сценарий, который в обязательном порядке пройдет экспертизу ведущих специалистов в области профилактики наркомании. Открытие планируется в октябре этого года.

В качестве целевой аудитории рассматриваются старшеклассники общеобразовательных школ, учащиеся средне-профессиональных учебных заведений, студенты вузов, молодежь "группы риска".