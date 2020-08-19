На протяжении 91-летней истории колхозу-племрепродуктору "Кубань" из Карачаево-Черкесии не раз приходилось преодолевать серьезные испытания, и жатва 2020 года также войдет в летопись хозяйства. Несмотря на пандемию и непростые погодные условия, хлеборобам удалось собрать хороший урожай.

- Нынешний год, "щедрый" на неблагоприятные погодные условия, значительно изменил виды на урожай. Засушливая осень, аномально теплая и малоснежная зима, а также "возвратные" заморозки в марте негативно сказались на состоянии озимых, - рассказывает председатель правления колхоза-племрепродуктора "Кубань" Марина Борлакова. - С октября по февраль на южных и центрально-черноземных территориях России наблюдался недостаток влаги в почве. По сравнению с прошлым годом запасы продуктивной влаги в текущем году примерно вдвое ниже. Ситуация требовала постоянного мониторинга и адекватного реагирования на возникающие проблемы.

К неблагоприятным погодным условиям добавились ограничительные меры. Однако, несмотря на все трудности, в хозяйстве сохранили прежние посевные площади - 800 гектаров озимых культур.

- Все работы мы провели в штатном режиме и даже с некоторым опережением графика. При этом выдержали необходимые агротехнические требования. Конечно, главная задача, которая стояла перед нами, - в минимально короткие сроки и с наименьшими потерями провести уборочную кампанию, что мы и сделали. Качество зерна хорошее, но вот объем, к сожалению, не тот, что в прошлые годы. В среднем, урожайность составила 21 центнер с гектара. Пропашные культуры также пострадали от засухи, что скажется на их урожайности тоже, - отметила Марина Борлакова.

Впрочем, аграрии из Прикубанского района Карачаево-Черкесии убеждены, что смогут благополучно пройти через все испытания. Они уверены в своем руководителе, которого избрали два года назад.

Марина Борлакова: Мы - колхоз-племрепродуктор, и должны оправдывать свое название. Сейчас работаем над восстановлением лицензии. Тем более с кормами проблем не будет. Фото: Из архива колхоз-племрепродуктор "Кубань"

Марина Борлакова родилась в селе Дружба. С медалью окончила школу и с красным дипломом Карачаево-Черкесский технологический институт. Под руководством отца, заслуженного работника сельского хозяйства КЧР Рамазана Айбазова, который 55 лет отдал предприятию "Кубань", она 11 лет постигала все тонкости аграрной науки.

По словам коллег, Рамазан Магомедович смог сохранить не только предприятие в сложные годы после распада СССР, но и сплоченную команду сельских тружеников. В "Кубани" сегодня работают потомки первых организаторов в 1929 году сельскохозяйственной артели. Трудовая гордость и профессионализм колхозников позволили предприятию стать одним из лучших хозяйств республики.

На сегодняшний день предприятие обрабатывает почти 1 890 гектаров пашни, в распоряжении находится 714 гектаров пастбищ и 119 сенокоса. Создана хорошая материально-техническая база: 27 единиц техники, в том числе комбайны, трактора и грузовые автомобили. Это позволяет быстро и без потерь убирать урожай.

"Кубань" в основном специализируется на выращивании пшеницы, однако здесь также занимаются кукурузой, сахарной свеклой, подсолнечником, ячменем и овсом.

Будучи кандидатом экономических наук доцент кафедры "Агроинженерия и технология сельскохозяйственного производства" Северо-Кавказской государственной академии Марина Борлакова большое внимание уделяет внедрению инновационных методов работы и повышению культуры земледелия. К примеру, в хозяйстве строго соблюдается севооборот, а это, как известно, основа основ земледелия. Семенной фонд регулярно обновляется, причем семена покупаются исключительно у проверенных производителей, а элитные - напрямую у ученых-селекционеров из Краснодарского края. Тщательно подбираются минеральные удобрения и разрабатываются схемы защиты для каждой сельскохозяйственной культуры в соответствии погодными и природными условиями.

Необходимо отметить, что у Марины Рамазановны большие планы по развитию предприятия. Одно из них - возрождение животноводства.

- Мы - колхоз-племрепродуктор, и должны оправдывать свое название. Сейчас вот работаем над восстановлением лицензии. Тем более с кормами проблем не будет, - уверена председатель, - мы в изобилии производим овес, пшеницу, кукурузу, подсолнечник и свеклу.

В хозяйстве создан задел для развития животноводства - 150 голов крупного рогатого скота, 200 овец и 25 лошадей карачаевской породы.

Достойная заработная плата и другие меры социальной поддержки позволили сформировать на предприятии команду настоящих знатоков своего дела, которые гордятся профессией хлеборобов и животноводов. В результате у предприятия есть заслуженная многолетним добросовестным трудом деловая репутация. Хозяйство не пользуется заемными средствами и не имеет кредиторской и налоговой задолженности.

Колхоз-племрепродуктор "Кубань" знают на Северном Кавказе как надежного партнера, которому можно смело доверять крупные заказы. Прибыли хватает на обновление технической базы предприятия и на покупку семян, на внедрение новых технологий, а также на благотворительную деятельность.

"Кубань" на протяжении многих лет оказывает материальную помощь местному спортивному клубу, школе, детскому саду, ветеранам производства и нуждающимся семьям. Наглядным примером стала социальная деятельность предприятия в условиях самоизоляции. Жители села Дружба бесплатно получили от хозяйства зерно для подкормки домашней птицы, масло, сахар и другие продукты.

Кроме того, Марина Борлакова попросила своих сотрудников сформировать список жителей села, имеющих задолженность за электроэнергию.

Как отметил заместитель управляющего директора энергетической компании, сельхозартель "Кубань" всегда добросовестно оплачивает счета за потребленные энергоресурсы и даже неоднократно становилась лауреатом конкурса "Золотая опора" в номинации "Лучший потребитель электроэнергии среди предприятий сельского хозяйства". Однако случай, когда сельхозпредприятие оплачивает долги граждан, проживающих в сельском поселении, по его словам, произошел впервые.

Колхозники поддержали благородную инициативу своего руководителя. В список попали пенсионеры, многодетные родители, а также сельчане, которые прежде работали в частных магазинах или кафе, но с введением в регионе особого режима самоизоляции на несколько месяцев остались без доходов. В итоге от долгов на сумму 120 тысяч рублей была избавлена 41 семья из села Дружба.

Историческая справка

27 ноября 1929 года Северокавказский крайком ВКП(б) принял решение организовать в селе Дружба колхоз, который после ряда реорганизаций стал артелью "Кубань". Одним из первых в него записался Прокофий Скрипцов. На колхозный двор он привез сноповязку, косилку, деревянную борону и тройку лошадей. Председателем избрали Григория Подлесного, и, хотя он плохо владел грамотой и читал по слогам, крестьяне ценили его за честность и справедливость.

1-я послевоенная строительная бригада колхоза имени Сталина, ныне колхоз-племрепродуктор "Кубань", 1947 год. Фото: Из архива колхоза-племрепродуктор "Кубань"

До 2013 года хозяйство возглавлял заслуженный работник сельского хозяйства Рамазан Магомедович Айбазов. Свою трудовую деятельность он начал в 1960 году рядовым колхозником, а в 1988 году стал председателем СХА колхоза-племрепродуктора "Кубань". За достигнутые успехи предприятию было присвоено звание "Хозяйство высокой культуры земледелия" и орден "Знака почета". Рамазан Магомедович внес большой вклад в укрепление дружбы и братства между народами.

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