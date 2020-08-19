Десятки тысяч ребят из всех регионов России, а также из-за рубежа подали в нынешнем году заявления на поступление в Северо-Кавказский федеральный университет. Чем их привлек этот вуз? Как будет развиваться учебное заведение в ближайшие годы? Какую помощь оказывает университет своим выпускникам в трудоустройстве? Об этом рассказывает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

митрий Беспалов (справа): Будем действовать по принципу "время одиночек прошло, надо объединять усилия". Фото: Пресс-служба СКФУ

- Дмитрий Николаевич, вы возглавляете Северо-Кавказский федеральный университет с ноября 2019 года. Что удалось сделать за это время?

- Мы задали новый темп развития университета. Вуз сосредоточился на решении задач, связанных с ростом интереса к нему со стороны студентов, повышением качества научно-исследовательской деятельности и привлечением молодых исследователей. Таким образом хотим уменьшить отток молодежи из региона.

Хочу отметить организованную университетом кампанию по увеличению количества образовательных программ с возможностью получения двойных дипломов. Так мы развиваем международное сотрудничество, повышаем конкурентоспособность на мировом уровне, привлекаем иностранных студентов. Поставили себе задачу увеличить количество таких программ с нынешних пяти до 30.

Италия, Германия, Португалия, Словения, Узбекистан, Венгрия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан - это не полный перечень стран, с ведущими вузами которых уже подписаны соглашения (либо мы работаем над заключением таких соглашений) о совместной реализации образовательных программ по широкому спектру направлений: экономика, менеджмент, международные отношения, химические технологии, индустрия гостеприимства, пищевые технологии и так далее.

Университет существенно увеличил количество базовых кафедр, созданных совместно с ведущими предприятиями региона, то есть сделан еще один шаг к практико-ориентированному обучению студентов. Если до ноября 2019-го у нас работало 10 таких кафедр, то на сегодняшний день их уже более 30. Занятия здесь начнутся в сентябре нынешнего года.

- Статус федерального университета обязывает к масштабированию работы. В программе развития вуза записано, что он должен способствовать социально-экономическому развитию округа. Что университет предпринимает для этого?

- С начала своего существования в статусе федерального вуза СКФУ ориентирован на участие в социально-экономической жизни Северного Кавказа. Этот вектор определен правительством России. Миссия Северо-Кавказского федерального университета - формировать человеческий и интеллектуальный капитал, способный обеспечить конкурентное развитие регионов, входящих в состав СКФО.

Мы ориентируемся на запросы предприятий реального сектора, администраций всех регионов, а не только Ставропольского края. С 2013 года для социально-экономического комплекса страны по программам высшего образования университетом подготовлено более 48 тысяч человек. В минувшем учебном году по 164 специальностям и направлениям у нас обучались свыше 25 тысяч студентов.

Но для подготовки квалифицированных кадров усилий университета недостаточно. Нужно начинать со школьной скамьи. К этому выводу мы пришли, анализируя результаты ЕГЭ и вступительных испытаний. Уверен, что участие высших образовательных учреждений должно заключаться не только в профориентационной работе, но и в подготовке педагогов.

Именно поэтому университет реализует проект "Педагогическое образование". Его основная задача - выпускать высококвалифицированных учителей-предметников, способных в перспективе изменить качество общего образования в регионе. Этот проект уже включен в Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края. Надеемся на его масштабирование на территории всего округа.

- Как университет выстраивает отношения с работодателями и помогает ли выпускникам с трудоустройством?

- Мы уже заключили с работодателями около двух тысяч долгосрочных договоров о сотрудничестве, об организации практики студентов и трудоустройстве выпускников. Взаимодействие с предприятиями - один из основных факторов нашего успеха, так как оно позволяет университету сориентироваться, в каких профессиональных и надпрофессиональных компетенциях современного выпускника нуждается региональный рынок труда. Сам университет сегодня выступает работодателем для более чем 400 студентов.

Необходимо отметить: чтобы поддержать ребят в период самоизоляции и дистанционного обучения, в вузе создали специальный реестр компаний-работодателей, готовых принять студентов на удаленную работу с заработной платой от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от должности.

Успешным опытом СКФУ стала онлайн-ярмарка вакансий. В этом году участие в ней приняли около 600 студентов и 45 предприятий. В итоге 152 обучающихся получили приглашения на стажировку и работу.

- Как университет планирует выстраивать взаимодействие с другими университетами и научными организациями СКФО?

- Будем действовать по принципу "время одиночек прошло, надо объединять усилия". Я хочу напомнить, что наш университет создавался для объединения академического сообщества Северного Кавказа. Кооперация должна способствовать продвижению университетов СКФО в ведущих рейтингах образовательных и научно-исследовательских учреждений и, как следствие, развитию науки в России. Хочу отметить, что здесь мы выступаем равнозначными участниками процесса. В настоящее время разрабатываем концепцию консорциума, которую планируем вынести на обсуждение с коллегами из регионов СКФО.

- Впереди у вас минимум пять лет работы в должности ректора. Каковы планы на этот период? Каких новшеств следует ждать в образовательной и научной сферах уже в начале учебного года?

- Отмечу основные моменты. Планируем участвовать в Программе стратегического академического лидерства, которая анонсирована минобрнауки России. Прорабатываем варианты создания научно-образовательного центра мирового уровня как преимущественной формы кооперации в рамках национального проекта "Наука".

Основополагающая задача - становление СКФУ как одного из ведущих университетов России, центра притяжения талантов, обеспечение нового качества и формата образовательных программ всех уровней.

Следующая цель - обеспечение конкурентоспособности фундаментальных и прикладных научных исследований, увеличение численности научных коллективов, привлечение в СКФУ молодых исследователей, вовлечение студентов всех ступеней обучения в исследовательскую деятельность. Это основные стратегические векторы.

Что касается нового учебного года, то мы делаем очень важный шаг для привлечения талантов - с сентября начнет работу Специализированный учебный научный центр. В нем будет два класса для ставропольских школьников: химико-биологический и физико-математический. Отмечу, что по результатам конкурсного отбора из 45 зачисленных ребят 33 - иногородние. Их проживание, а также питание всех учеников университет берет на себя. Мы рассчитываем, что в ближайшие годы наш центр привлечет юные дарования со всего Северного Кавказа.

В этом году в 10 школах Ставропольского края университет инициировал проект "Академический (научно-технологический) класс". Он поддержан министерством образования региона, его реализация начнется по трем образовательным профилям - физико-математическому, биолого-химическому и инженерному.

- Приемная кампания в вузы подходит к завершению. Какова картина на данный момент у вас: какие специальности наиболее востребованы, студенты из каких регионов хотят учиться на Кавказе?

- Приемная кампания у нас в этот раз необычная, так как проходит в дистанционном формате. К началу августа в университет поступило более 28 тысяч заявлений из 85 регионов России и 34 стран.

Самыми популярными направлениями в этом году пока являются юриспруденция, экономика, журналистика, нефтегазовое дело, информационные системы и технологии, строительство. Но подводить итоги рано. Уверен, что первого сентября студентами СКФУ станут самые талантливые ребята, нацеленные на достижение результатов, готовые участвовать в смелых инициативах федерального университета.