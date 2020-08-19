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19.08.2020 14:15
Рубрика: Общество

Калининградские ученые вышли на поиск затопленных в Балтике судов

Текст: Светлана Песоцкая

19 августа из Калининграда стартовала научная экспедиция в Балтийское море Атлантического отделения Института океанологии Российской академии наук (АО ИО РАН).

Фото: Из архива ЦПИ Русского географического общества
Экспедиция отыщет в Белом море затонувшие корабли Первой мировой

Как сообщили в пресс-службе института, научной программой рейса предусмотрено изучение и картографирование поверхности морского дна, поиск и идентификация затопленных судов, опробование донных осадков в районах газовых аномалий и затопленного химического оружия.

Также среди целей 56-го по счету научного рейса - гидрофизическое зондирование водной толщи, изучение последствий затоков североморских вод и их влияния на экосистему Балтики.

Экспедиция состоится с 19 по 28 августа на пассажирском судне "Академик Иоффе". На его борту пройдет III Международная молодежная летняя школа "Береговая зона моря: управление, исследования и перспективы", организованная совместно с БФУ имени И.Канта.

Такие школы на борту судов ИО РАН проводит уже третий год. Здесь молодые ученые приобретают ценный экспедиционный опыт, учатся писать заявки на грант и могут рассказать о своем исследовании и обсудить направления дальнейшей научной работы с ведущими российскими учеными.

На сей раз в научном рейсе АО ИО РАН участвуют 33 студента, магистранта и аспиранта из российских вузов и белорусского Бреста. Лекции, мастер-классы и круглые столы на борту "Академика Иоффе" будут проводить ведущие ученые и преподаватели вузов Москвы, Петербурга и Калининграда. Часть зарубежных участников будет присутствовать на мероприятии онлайн.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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