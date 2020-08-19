Школы Мурманской области по субботам будут работать дистанционно

В новом учебном году в большинстве школ Мурманской области обучение по субботам будет идти в дистанционном формате. Об этом на пресс конференции сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- Это позволит сохранить возможность для детей выехать из города на выходные или остаться дома, - отметил глава Заполярья. - Решение принималось в формате дискуссий с педагогами и родителями, был проанализирован опыт дистанционного обучения во время строгой самоизоляции и ограничений, введенных из-за пандемии.

Напомним, с 6 апреля все школы Заполярья перешли на дистанционный формат обучения: 78432 учащихся получали образование дистанционно, для 2215 учеников обучение проводилось по индивидуальному учебному плану, в онлайн-формате работали свыше 5,5 тысячи педагогов.

Как ранее сообщили в правительстве региона, в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" до 1 сентября в 101 школе региона будет обновлена материально-техническая база. Образовательные организации, которые участвуют в проекте, оборудуют многофункциональными устройствами, ноутбуками для административно-управленческого персонала и мобильными классами.

Также с 1 сентября в 45 школах области стартует проект "Яндекс.Учебник" по апробации электронного учебного модуля "Информатика" (7 класс). Кроме того, в Мурманской области запустят площадку "Яндекс.Лицей" на базе Мурманского арктического государственного университета.