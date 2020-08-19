В новом учебном году петербургские школьники смогут вернуться за парты. Однако в организацию учебного процесса по рекомендации Роспотребнадзора внесены некоторые изменения.

На дистанционное обучение все образовательные учреждения города перевели в четвертой четверти 2019/20 учебного года в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, и ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга, сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября откроются не только школы, но и детские сады, и колледжи. А вот вопрос с возобновлением работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых еще не решен.

Кстати, праздник в День знаний состоится только для учеников первых и одиннадцатых классов.

- Для нас эта новость - скорее положительная, - говорит мама шестиклассника Ольга Непомнящих. - Героями праздника становятся выпускники и первоклассники, а наши либо балуются, либо изнывают от скуки. Думаю, многие родители не против отказаться от линейки, тем более сейчас.

Эпидемическая обстановка стабилизировалась, однако расслабляться рано, считают специалисты. Поэтому школы будут работать в особом режиме. Например, по утрам на входе у каждого ученика будут измерять температуру бесконтактным способом, а перед 1 сентября проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Всего в городе предстоит подготовить 687 государственных школ, где сядут за парты около 530 тысяч детей.

- На входах в школы, в санузлах и пищеблоках должны быть установлены дозаторы со средством для дезинфекции рук, - рассказывают в городском комитете по образованию. - Посещать столовую, спортзал или бассейн дети будут по определенному графику. Когда погодные условия это позволяют, уроки физической культуры рекомендовано проводить на свежем воздухе.

До начала учебного года школьники должны пройти медицинский осмотр. Сейчас график его проведения вывешен на сайте каждого образовательного учреждения. Обычно такие мероприятия выглядят довольно формально. Так, в одной из городских школ Невского района на осмотр целого класса отвели всего 20 минут. Однако некоторые школы предупреждают: "Предъявление классному руководителю справки от врача о том, что ребенок осмотрен, здоров и может посещать образовательное учреждение, строго обязательно".

На время уроков за каждым классом теперь закрепят свое помещение. Если в обычной ситуации ученики приходят в кабинет учителя-предметника, то теперь наоборот - перемещаться придется самим педагогам. Исключение сделано для уроков химии и физики, которые требуют специального оборудования при проведении опытов или лабораторных работ.

Традиционно первым уроком в День знаний становится тематическое занятие. В этом году его посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

А как у соседей?

В Ленинградской области вопрос проведения праздничной линейки 1 сентября оставили на усмотрение самих школ. Однако опять же при условии соблюдения ряда ограничений: торжественные мероприятия должны продолжаться не дольше 30 минут, а количество участников - не более 120 человек одновременно.

Цифра

62 тысячи детей пойдут в Петербурге в первый класс в этом году.