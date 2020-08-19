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19.08.2020 21:14
Рубрика: Общество

Будет урок

Школы Петербурга готовятся к возобновлению занятий
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 184(8238)
В новом учебном году петербургские школьники смогут вернуться за парты. Однако в организацию учебного процесса по рекомендации Роспотребнадзора внесены некоторые изменения.

На дистанционное обучение все образовательные учреждения города перевели в четвертой четверти 2019/20 учебного года в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, и ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга, сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября откроются не только школы, но и детские сады, и колледжи. А вот вопрос с возобновлением работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых еще не решен.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кстати, праздник в День знаний состоится только для учеников первых и одиннадцатых классов.

- Для нас эта новость - скорее положительная, - говорит мама шестиклассника Ольга Непомнящих. - Героями праздника становятся выпускники и первоклассники, а наши либо балуются, либо изнывают от скуки. Думаю, многие родители не против отказаться от линейки, тем более сейчас.

Эпидемическая обстановка стабилизировалась, однако расслабляться рано, считают специалисты. Поэтому школы будут работать в особом режиме. Например, по утрам на входе у каждого ученика будут измерять температуру бесконтактным способом, а перед 1 сентября проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Всего в городе предстоит подготовить 687 государственных школ, где сядут за парты около 530 тысяч детей.

- На входах в школы, в санузлах и пищеблоках должны быть установлены дозаторы со средством для дезинфекции рук, - рассказывают в городском комитете по образованию. - Посещать столовую, спортзал или бассейн дети будут по определенному графику. Когда погодные условия это позволяют, уроки физической культуры рекомендовано проводить на свежем воздухе.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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До начала учебного года школьники должны пройти медицинский осмотр. Сейчас график его проведения вывешен на сайте каждого образовательного учреждения. Обычно такие мероприятия выглядят довольно формально. Так, в одной из городских школ Невского района на осмотр целого класса отвели всего 20 минут. Однако некоторые школы предупреждают: "Предъявление классному руководителю справки от врача о том, что ребенок осмотрен, здоров и может посещать образовательное учреждение, строго обязательно".

На время уроков за каждым классом теперь закрепят свое помещение. Если в обычной ситуации ученики приходят в кабинет учителя-предметника, то теперь наоборот - перемещаться придется самим педагогам. Исключение сделано для уроков химии и физики, которые требуют специального оборудования при проведении опытов или лабораторных работ.

Традиционно первым уроком в День знаний становится тематическое занятие. В этом году его посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

А как у соседей?

В Ленинградской области вопрос проведения праздничной линейки 1 сентября оставили на усмотрение самих школ. Однако опять же при условии соблюдения ряда ограничений: торжественные мероприятия должны продолжаться не дольше 30 минут, а количество участников - не более 120 человек одновременно.

Цифра

62 тысячи детей пойдут в Петербурге в первый класс в этом году.

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