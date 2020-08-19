Служба "112" пожаловалась на архангелогородку в полицию за 400 звонков

В Архангельске сотрудники службы "112" пожаловались в полицию на горожанку, которая набирает этот номер по 400 раз за смену и создает угрозу работе всей системы.

Как пояснили в региональной диспетчерской службе, никакого разговора с абонентом при этом не происходит. Операторы вынуждены слушать, как женщина ссорится и мирится с мужчиной. По-видимому, она в это время даже не подозревает, что находится на связи с экстренной службой.

Когда сотрудникам удается дозвониться до архангелогородки, та объясняет, что ее телефон сам постоянно набирает номер "112".

При этом те, кому действительно требуется помощь, могут не дождаться своей очереди из-за таких случайных звонков, поскольку операторы обязаны проверять все обращения. Если поступил вызов, но абонент ничего не говорит, оператор должен с ним связаться. Необходимо убедиться, что с человеком все в порядке. Если тот не отвечает, правила требуют перезвонить ему как минимум три раза.

Привлечь архангелогородку к ответственности за сотни ошибочных вызовов не удалось, поскольку в ее действиях нет злого умысла.

Случайные звонки поступают в центр обработки вызовов и от других северян. Его сотрудники подсчитали, что такое происходит в среднем каждые две минуты. При этом многие абоненты утверждают, что вообще никуда не звонили.

Региональная диспетчерская служба призвала жителей области проверять исправность своих телефонов в случае, если они осуществляют вызовы без ведома владельца. Кроме того, когда перезванивает оператор службы "112", необходимо ответить ему, что номер был набран случайно и помощь не требуется.