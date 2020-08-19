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19.08.2020 17:38
Рубрика: Происшествия

Служба "112" пожаловалась на архангелогородку в полицию за 400 звонков

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельске сотрудники службы "112" пожаловались в полицию на горожанку, которая набирает этот номер по 400 раз за смену и создает угрозу работе всей системы.

Как пояснили в региональной диспетчерской службе, никакого разговора с абонентом при этом не происходит. Операторы вынуждены слушать, как женщина ссорится и мирится с мужчиной. По-видимому, она в это время даже не подозревает, что находится на связи с экстренной службой.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Когда сотрудникам удается дозвониться до архангелогородки, та объясняет, что ее телефон сам постоянно набирает номер "112".

При этом те, кому действительно требуется помощь, могут не дождаться своей очереди из-за таких случайных звонков, поскольку операторы обязаны проверять все обращения. Если поступил вызов, но абонент ничего не говорит, оператор должен с ним связаться. Необходимо убедиться, что с человеком все в порядке. Если тот не отвечает, правила требуют перезвонить ему как минимум три раза.

Привлечь архангелогородку к ответственности за сотни ошибочных вызовов не удалось, поскольку в ее действиях нет злого умысла.

Случайные звонки поступают в центр обработки вызовов и от других северян. Его сотрудники подсчитали, что такое происходит в среднем каждые две минуты. При этом многие абоненты утверждают, что вообще никуда не звонили.

Региональная диспетчерская служба призвала жителей области проверять исправность своих телефонов в случае, если они осуществляют вызовы без ведома владельца. Кроме того, когда перезванивает оператор службы "112", необходимо ответить ему, что номер был набран случайно и помощь не требуется.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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