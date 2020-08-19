Станцию метро "Новокрестовская" в Петербурге переименовали в "Зенит"

Станция петербургского метрополитена "Новокрестовская" переименована в честь футбольного клуба "Зенит". Эту информацию корреспонденту "РГ" официально подтвердила пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

- Завтра в соцсети выложим видео, как происходит замена названий, - сообщила она.

Напомним, инициатива переименования станции, которая находится рядом с новым петербургским стадионом, принадлежала "Зениту", клуб выступил с ней осенью 2019-го. Затем несколько месяцев заняла подготовка необходимых решений городской администрации и Топонимической комиссии Санкт-Петербурга.

- Мы благодарим город и понимаем, что переименование станции - это большие финансовые вложения, так как придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро, - заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после оглашения решении комиссии. - Поэтому клуб возьмет на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции.