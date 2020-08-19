Театр Льва Эренбурга представит кино-спектакль "Иранская конференция"

Небольшой драматический театр (НДТ) Льва Эренбурга открывает 20 августа новый сезон. Вечером - первая премьера: кино-спектакль "Иранская конференция" по мотивам одноименной пьесы Ивана Вырыпаева. Пройдет он в режиме онлайн. Посмотреть его можно будет на страницах театра ВКонтакте, Facebook, YouTube.

- Идея создания кино-спектакля пришлась на ту пору, когда по стечению всем известных обстоятельств видеосвязь надолго стала для человечества основной формой общения, - рассказали в театре. - Волей-неволей каждый оказался "в кадре", каждый - крупным планом и каждый - немного не самим собой. Конференция "по поводу иранской проблемы", начавшись как благопристойный разговор солидных специалистов, очень скоро становится полем боя убеждений, крупный план обнаруживает личную боль каждого, количество вопросов превышает количество ответов.

Создатели спектакля обостряют предлагаемые обстоятельства; градус происходящего в кадре неотвратимо растет; катастрофа происходит буквально в каждом "экране" конференции. Герои истории - поначалу кажущиеся кто-то странным, кто-то наигранным, кто-то скучным - будто снимают с себя пресловутые сетевые фильтры, обнажая естество своей натуры, становясь самими собой. Их страстные монологи зовут к переосмыслению наших жизненных установок.

"Иранская конференция" - проект для НДТ, с одной стороны, экспериментальный, опытный, потому что в таком формате театр работает впервые, а с другой стороны - проект желанный и ожидаемый, потому что попробовать себя в роли создателей собственного кино актерам НДТ хотелось давно. Инициаторами постановки выступили актеры с режиссерским образованием - Вадим Сквирский, Татьяна Колганова и Антон Вылков. В кадре: Кирилл Семин, Татьяна Колганова, Вадим Сквирский, Татьяна Рябоконь, Евгений Карпов, Даниил Шигапов, Андрей Бодренков, Александр Белоусов, Сергей Уманов.

Вслед за премьерой в Сети, когда театр вернется к обычной жизни, "Иранская конференция" будет перенесена на сцену театра. Это будет кино-показ с последующим обсуждением с артистами в форме стендап, и это будет вторая премьера спектакля. В дальнейшем НДТ планирует развивать новое направление своей деятельности - кинопоказы, на которых будут представлены как уже сделанные короткометражные фильмы с участием актеров НДТ, так и новые кинопробы.

Тем временем

Во время пандемии театр работал в онлайн-режиме: актеры пели песни, читали стихи, придумали оригинальную передачу "РаZOOMные встречи" с Татьяной Рябоконь и выходили с ней в прямой эфир. 25 августа в 20.00 на странице НДТ ВКонтакте - новый выпуск. В гостях у Татьяны Рябоконь актриса Вера Тран, кумир маленьких зрителей, хрупкая Дороти из волшебной страны Оз. "Детям смотреть можно. Готовьте вопросы!" - призывают создатели передачи.