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19.08.2020 21:21
Рубрика: Культура

Дом для шедевров

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 184(8238)
В Архангельске будет построено музейное фондохранилище, отвечающее всем требованиям времени.

Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" обладает крупнейшим в России собранием культурных ценностей с XIV века до наших дней - около 40 тысяч единиц хранения. В их число входят уникальные коллекции северной иконописи, народного искусства, холмогорской резьбы по кости, картины Репина, Брюллова, Венецианова, Серова и множество других шедевров. Но все это богатство хранится в разных помещениях, разбросанных по всему Архангельску.

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- Зачастую помещения, где сейчас находятся музейные фонды, не соответствуют требованиям пожарной безопасности, обеспечения климатических режимов и так далее, - отметил врио губернатора Поморья Александр Цыбульский на встрече с президентом РФ. - Нам бы не хотелось по этой причине утратить шедевры или допустить, чтобы фонды перераспределили в пользу больших городов, где такие фондохранилища есть.

Правительство РФ рассмотрит вопрос финансирования строительства отдельного здания для музейных фондов в Архангельске. На это требуется свыше 500 миллионов рублей. Для нового фондохранилища уже выделен участок в районе Поморской улицы и Троицкого проспекта.

- Если хранилище будет построено, это будет самый счастливый день нашей музейной жизни, - считает завотделом современного искусства Зоя Кулешова. - Только представьте, как тяжело сейчас готовить выставки, перевозить шедевры на машине. Из 40 тысяч экспонатов мы можем показать лишь четыре-шесть тысяч. В новом здании смогут разместиться и реставрационные мастерские, и открытое хранилище для посетителей.

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