Калининградские педагоги, работающие в центрах помощи семьям с детьми, впервые повысили квалификацию на территории региона. Раньше такие курсы можно было посетить только в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске.

Очные и заочные занятия прошли в рамках национального проекта "Образование".

- Это первый выпуск в истории Калининградской области, - отмечает министр образования региона Светлана Трусенева. - Нам впервые удалось пригласить к себе на территорию области высокопрофессиональных специалистов из Москвы и Петербурга. Это большой прорыв. В дальнейшем в течение трех лет нам надо подготовить еще около 300 специалистов.

Центры помощи семьям с детьми бесплатно оказывают помощь как родителям, желающим пообщаться с психологами на тему воспитания детей, так и малышам, имеющим, к примеру, проблемы с речью. Здесь же работают психолого-медико-педагогические комиссии, которые могут комплексно обследовать ребенка и дать рекомендацию, к какому специалисту лучше обратиться.

Кстати

Центры помощи семьям с детьми открыты в семи городах региона - Калининграде, Балтийске, Гусеве, Зеленоградске, Правдинске, Советске и Черняховске. В областном центре таких учреждений уже два, причем второе заработало буквально на днях в отдаленном Московском районе. В ближайшие годы сеть продолжит расширяться.