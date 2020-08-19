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20.08.2020 00:55
Рубрика: Общество

Научите меня дружить

В Петербурге стартовал проект помощи подросткам из кризисных семей
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 184(8238)
Эльдар почти в два раза старше Лехи, своего 17-летнего друга. Раньше у них практически не было шансов встретиться и понять, что они могут стать друзьями. Помогла волонтерская программа, которую сейчас внедряют по инициативе одного из муниципалитетов Петербурга. Проект так и называется: "Старший друг". Корреспондент "РГ" встретилась с его участниками и оценила, можно ли подобрать себе близкого человека по запросу. Имена некоторых героев публикации изменены по понятным причинам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один среди людей

С помощью старших друзей решают проблему так называемого социального сиротства для подростков - когда люди рядом есть, а вот близкого взрослого человека нет.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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- Сначала ко мне обратились сотрудники нашего отдела опеки, которые рассказали, что в проблемной семье не справляются с воспитанием мальчика, - рассказывает глава администрации МО "Округ Петровский" Александр Томов. - Я с ним поговорил как мужчина с мужчиной и понял, что проблема - системная.

Если сложности возникают в неблагополучных, асоциальных семьях, где родители пьют, а ребенок растет, как трава у забора, в большинстве случаев понятно, что делать, - вплоть до лишения родительских прав. Но вот у Майи, например, мама выглядит вполне ухоженной. Правда, ухаживает она только за собой, иногда по несколько дней не думая о том, что ее дочка ела и где спала. На работу женщина ходить не хочет - слишком рано нужно будет вставать, живет на пособия и алименты. Ситуация вскрылась, когда 12-летняя Майя на уроке упала в обморок от голода. "Не пьет, не бьет, - разводят руками органы опеки. - Как узнать, что существует проблема?" Есть семья, где мама "устает" от подростка и устраивает себе каникулы - отправляет сына в дом милосердия. Полгода мальчик живет дома, а полгода - в социальном учреждении.

Людям из своего окружения - родственникам, учителям, сотрудникам полиции - они не рассказывают ничего. Боятся насмешек или мер воздействия, ведь они нередко бывают замечены в мелких кражах, хулиганстве, которые, по сути, лишь способ привлечения внимания. А старший друг - это прежде всего именно друг, который выслушает и даст совет, но не осудит.

- На самом деле идея не нова, такие проекты есть в разных регионах России, - рассказывает директор фонда "Подари мне крылья" Татьяна Рубинштейн. - Для участия специально подбирают волонтеров, которые уже состоялись как личность - получили образование, имеют жилье и работу, но не слишком далеко ушли от подростков по возрасту. С одной стороны, легче наладить взаимопонимание. С другой - это не позволяет детям надеяться на то, что их заберут в "нормальную семью".

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Волонтеров первого набора в Петербурге искали по знакомым, и с помощью социальных сетей набрали 25 человек. Критериев было несколько - возраст от 25 до 35 лет, налаженная жизнь, но главное - готовность помогать в преодолении чужих проблем, а не решать свои. По результатам психологического отбора некоторым кандидатам было отказано. Потом оставшиеся прошли обучение - как наладить общение, как не стать "дойной коровой", как обсуждать личное и на что обращать внимание при общении в первую очередь. В том числе в кризисных ситуациях. На этом этапе несколько человек сами ушли из проекта: "Страшно", "Не готова", "Может быть, позже"... Сформировать удалось десять пар.

Как найти друга

Леха - так он представился и Эльдару при первом знакомстве, и мне - живет с бабушкой в коммунальной квартире. Хотя на самом деле она не родная - мама вышла замуж за мужчину, который жил со своей матерью. Несколько лет назад супруги просто оставили мальчика на пожилую женщину и где-то в другом месте начали новую жизнь. Где - Леха не знает. Бабушка официально оформила над ребенком опеку, но воспитывать почти взрослого парня ростом под метр восемьдесят ей уже не под силу. А Леха учится в колледже на автомеханика и мечтает раскрутить свой канал на YouTube.

Фото: instagram.com / syrovarnia_daniiara
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- Раньше мы с друзьями проводили много времени на "заброшках" (заброшенные пустующие здания. - Ред.). Но для меня их идеи теперь просто тупые. "Пойдем стекла бить" - это уже не круто, - рассказывает Леха. - Поэтому я снимаю видео и рассказываю об этих зданиях. А для этого приходится искать информацию, читать.

С новым другом он познакомился по рекомендации - пары "старший и младший друг" подбирали психологи на основании сведений от органов опеки и личных впечатлений. А самого Эльдара, который окончил технический вуз, привел в проект... театр.

- На меня произвел большое впечатление спектакль молодого режиссера Дмитрия Крестьянкина "Зеркало", - говорит Эльдар. - После возвращения из театра я нашел его в соцсетях и оставил огромный отзыв. Мы взаимно добавились в друзья, и однажды на стене Димы я увидел информацию о проекте "Старший друг".

На стене Эльдара в качестве любимой отмечена цитата одного из самых известных американских журналистов ХХ века Энди Руни: "Быть добрым более важно, чем быть честным".

Условия участия в программе - не менее двух встреч в месяц на протяжении как минимум года. Но вот Эльдар и Леха, к примеру, сейчас проводят вместе гораздо больше времени - разговаривают о книгах и фильмах, гуляют по Петроградской стороне, регулярно созваниваются. Смеются, что ситуация для дружбы сложилась благоприятная: оба недавно расстались со своими девушками и пока находятся "в поиске".

На всю оставшуюся жизнь?

Не все подростки, которым было предложено участие в программе, согласились впустить в свою жизнь старшего друга. Хотя были случаи, когда ребята, наоборот, хотели привести новых подопечных. Знакомились все индивидуально, взрослого подбирали под ребенка, а не наоборот: "Старший друг" - это помощь ребенку, а не его семье. Но в любом случае на бумаге заключается трехстороннее соглашение между родителями или опекунами, фондом и муниципалитетом.

Фото: gpointstudio / istockphoto.com
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- Мы, скорее всего, не увидим результата, не сможем оценить, что дала участникам проекта дружба с нашей подачи. Это же не стройка, - рассуждает Александр Томов. - Но мы будем продолжать эту работу.

Силы продолжать дают случаи, подобные истории выпускника детского дома N 7 Кировского района Томаша Фаркаша и волонтера Елены Сахневич. Они познакомились, когда Елена пришла в детский дом волонтером - сопровождать воспитанников на внеклассные занятия. Вместе с Томашем ее подопечными стали Юля и Никита - так все вместе теперь и общаются, уже около пяти лет.

После выпуска из детдома Томаша пришлось учить буквально всему - покупать продукты и готовить, платить за коммунальные услуги, понимать разницу между купюрами в двести и две тысячи рублей. Недавно Елена устроила его в свою компанию курьером - выпускнику колледжа в период пандемии самостоятельно работу было не найти.

- Я воспринимаю его как брата, - поясняет она, - и не возникает даже вопроса, что мы можем перестать общаться. Нельзя же бросить близкого человека.

А сам Томаш воспринимает Елену как маму. Говорит, что в первую очередь она дала ему тепло и любовь.

Кстати

Лиза - самый молодой волонтер проекта "Старший друг". Ей всего 23, она актриса, педагог по актерскому мастерству и начинающий режиссер, любит духи, изучает иконы и храмы. По словам Татьяны Рубинштейн, девушке хотели отказать по причине возраста, но она убедила кураторов в своей зрелости. Психологи считали, что Лизе досталась самая сложная подопечная - агрессивная, не признающая авторитетов, с вызывающим поведением приютская девчонка. А у них - просто любовь с первого взгляда.

- Она солнышко. Очень душевная и смешная. Похожа на Билли Айлиш. Она очень круто поет и смеется. Из нее получится глубокая и сильная актриса, потому что она очень проницательная, знает свои сильные и слабые стороны, - рассказывает волонтер. - Я очень рада нашей встрече, и уже после первой у нас обеих сложилось впечатление, что мы знакомы всю жизнь.

На заметку

В ближайшее время начнется новый набор волонтеров для программы "Старший друг". Если вы хотите принять в нем участие, редакция "РГ" поможет связаться с ее кураторами. В проект могут также обратиться сами ребята, которые испытывают потребность в общении со старшими.

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