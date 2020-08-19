В Псково-Печерском монастыре отменили крестный ход из-за COVID-19

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре отменили традиционный крестный ход вокруг обители в день Успения Пресвятой Богородицы. Богослужения пройдут в обычном режиме, но на монастырских площадях под открытым небом.

Причина в том, что в монастыре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Заразились несколько человек из братии и сотрудников обители, сообщила пресс-служба Псковской епархии.

Четыре насельника монастыря госпитализированы, десять с легкой и бессимптомной формами изолированы в обители. Все находятся под медицинским наблюдением.

В монастыре проводится ежедневная дезинфекция, соблюдаются санитарные нормы. Богослужения организуются только на монастырских площадях с обязательной дистанцией. Для прихожан и паломников совершается лишь общая исповедь.