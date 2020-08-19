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19.08.2020 14:44
Рубрика: Культура

В Сыктывкар привезут картины Кандинского

Текст: Светлана Мазурова
Василий Кандинский. Мурнау. Летний пейзаж. 1909. Картон, масло. Фото: Пресс-служба Русского музея Василий Кандинский. Мурнау. Летний пейзаж. 1909. Картон, масло. Фото: Пресс-служба Русского музея
Василий Кандинский. Мурнау. Летний пейзаж. 1909. Картон, масло. Фото: Пресс-служба Русского музея

21 августа в Национальной галерее Республики Коми откроется выставка "Василий Кандинский и Россия" из собрания Государственного Русского музея. Живописные произведения художника впервые будут показаны в Сыктывкаре - городе, который Василий Кандинский посетил более 130 лет назад.

Фото: Пресс-служба Этнографического музея
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В состав экспозиции вошли произведения, исполненные художником до момента отъезда в Германию в 1922 году, а также предметы народного творчества, которые на протяжении всей жизни вдохновляли Кандинского.

Как сообщает пресс-служба Русского музея, будут представлены редкие ранние, еще реалистические пейзажи имения первой жены художника, откуда Кандинский выехал в Вологодскую губернию в 1889 году. Покажут и сказочные картины, исполненные маслом на стекле, отражающие фигуративную линию в творчестве Кандинского. Несколько представленных абстрактных произведений, среди которых "Святой Георгий", экспонируемый рядом с одноименной иконой, продемонстрируют новаторство художника.

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944) - всемирно известный живописец и теоретик беспредметного искусства. В студенческие годы он увлекся этнографией, стремясь прикоснуться к истокам родной культуры.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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В 1889 студент-юрист Московского университета Василий Кандинский отправился в Вологодскую губернию. Основной целью его поездки был сбор этнографического материала по культуре коми-зырян. Увиденное там, в том числе и в Сыктывкаре (город в то время входил в состав Вологодской губернии), помогло мастеру в понимании цельности живописной композиции, единства ансамбля и особенно волновавшей его проблемы синтеза искусств.

Именно тогда родилась идея абстрактной живописи, прославившей Кандинского. После поездки в Вологодскую губернию Кандинский начал собирать народные картинки-лубки, иконы "северного письма" и кустарные игрушки, которые вдохновляли его на протяжении всего творческого пути.

Выставка продлится до 11 октября. Выставочный проект реализован в рамках программы празднования 100-летия Республики Коми.

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