Следить за уборкой улиц в городах Мурманской области будет автоматизированная информационная система.

Компьютер в режиме реального времени определит, как используется уборочная техника, какие объекты и территории в рамках заданий она посещает, как расходуется топливо. Передача данных в систему происходит с ГЛОНАСС-устройств. Предполагается, что система сможет не только сама формировать отчеты о том, насколько чисты те или иные территории, но и планировать дальнейшую уборку.

- Это позволит беречь технику и использовать ее более эффективно, - отмечает министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко. - Благодаря новой системе можно будет контролировать, как подрядчики выполняют свои обязательства по уборке территорий муниципалитетов.

Пилотное испытание системы прошло в жилом районе Росляково Мурманска. В полной мере систему запустят до конца этого года.

Качество уборки городских улиц - это вопрос, крайне волнующий всех мурманчан. Минувшей зимой дело доходило до того, что во дворах некоторых домов в сугробах застревала скорая помощь.