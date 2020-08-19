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19.08.2020 22:15
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл ЦСКА благодаря дублю Азмуна

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" переиграл на своем поле ЦСКА в центральном матче третьего тура Премьер-лиги - 2:1. Героем встречи стал Сердар Азмун, оформивший дубль.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Всего два месяца назад эти команды играли в концовке прошлого сезона. ЦСКА после того матча (0:4) едва не остался без главного тренера: Виктор Гончаренко готов был уйти в отставку, но, взяв небольшую паузу, передумал. Армейцы после этого прибавили и попали в еврокубковую зону.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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К сегодняшней игре "Зенит" и ЦСКА подошли без потерь: в стартовых двух турах клубы очков не потеряли. И все же явным фаворитом поединка в Санкт-Петербурге считались хозяева. И уже на 19-й минуте они открыли счет: отличился Азмун. Впрочем, гости сравняли счет еще до перерыва усилиями вернувшегося после травмы Николы Влашича.

И все же последнее слово в этом матче осталось за зенитовцами. На 69-й минуте Азмун точным ударом в нижний угол ворота Игоря Акинфеева принес своей команде победу - 2:1. Таким образом, после трех туров "Зенит" остался единственный командой в чемпионате, не потерявшей очков. В активе "сине-бело-голубых" девять баллов, у "Динамо" с "Локомотивом" - по семь, ЦСКА с "Краснодаром" - по шесть.

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