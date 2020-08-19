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19.08.2020 20:10
Рубрика: Общество

Лавка добра

Жительница Карелии собирает вещи и раздает нуждающимся
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8239)
В Карелии жительница поселка Чална Елена Косолапова придумала собственный необычный проект - она открыла "Лавку добра". Суть в том, что благотворители приносят вещи, которые им уже не нужны, а все желающие могут забрать и пользоваться совершенно бесплатно. Подобный опыт социальной работы пока единственный в Карелии, да и во всей России их единицы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот небольшой одноэтажный домик расположен прямо в центре поселка. Жители хорошо знают адрес и частенько сюда заглядывают, особенно молодые мамы с детьми.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Хотелось, чтоб все можно было развесить на плечиках, - говорит корреспонденту "РГ" Елена Косолапова. - Так удобнее смотреть и выбирать. Но не хватает стоек, вот эту муж сам сделал. Вешалок не хватает, я уже все из дома сюда притащила. Хотелось бы корзины купить, чтоб всякие мелочи разложить. Нужно, чтоб удобно людям было...

Идея открыть благотворительную лавку у Елены возникла в разговорах. Знакомые говорили, что, мол, вещей так много в доме ненужных, а куда девать - не знают. Просто выбросить - жалко. А Косолапова - заведующая отделением социальных работников в поселке, под ее началом шесть человек. Вот и подумала: а почему бы не брать одежду и не раздавать своим подопечным?

Присмотрела бесхозный домик в поселке. Обратилась к главе администрации Пряжинского района Оксане Гаврош. Та идею поддержала, а благотворительный фонд "Доброе сердце" помог оформить необходимые документы. Елена со своими сотрудниками и волонтерами отмыли помещение, перевезли и разложили вещи. Здесь же у Елены как заведующей наконец-то появился маленький кабинетик для основной работы.

Так что теперь лавка открыта каждый день. Когда мы приехали к Елене, в помещении мамы с маленькими детьми примеряли обувь и одежду. Заглядывают и те, кто собирает учеников в школу, сейчас как раз горячая пора. Елена сформировала костюмы для девочек и мальчиков. В наличии есть и белые рубашки, и жилетки, и юбки. Все идет нарасхват. Она придумала и акцию "Помоги собрать ребенка в школу". Дети пишут, что бы они хотели: одному нужны карандаши и фломастеры, другому - рюкзак. И к началу учебного года мечты каждого исполнятся.

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