На Кубани продлили режим повышенной готовности до 3 сентября

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до третьего сентября.

- Это необходимая мера: впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле, - заявил губернатор. - В целом эпидситуация сегодня стабильная.

По данным на 19 августа, в крае зафиксировали 10 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 8 556 человека, скончались 148 заболевших.

Как пояснили в администрации Краснодарского края, на Кубани по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 100 человек, а также оказывать услуги в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах. Сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.