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19.08.2020 11:51
Рубрика: Экономика

Комфорт под снос

Симферопольцы возмущены строительством автостоянки на месте вырубленных деревьев
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 183(8237)
В городе, похоже, повторяется история, произошедшая в декабре на улице Гагарина, где ради стоянки у бизнес-центра вырубили деревья возле жилых домов. А теперь жители двух пятиэтажек на улице Мичурина узнали, что вместо зеленых насаждений после ремонта появится парковка.
Помимо кустарников тут были и взрослые деревья, которые имели инвентарные номера - то есть находились на балансе города. Фото: Сергей Винник/РГ Помимо кустарников тут были и взрослые деревья, которые имели инвентарные номера - то есть находились на балансе города. Фото: Сергей Винник/РГ
Помимо кустарников тут были и взрослые деревья, которые имели инвентарные номера - то есть находились на балансе города. Фото: Сергей Винник/РГ

Улица Мичурина примыкает к парку имени Гагарина. Как и в большинстве спальных микрорайонов крымской столицы, ремонта дорожного покрытия здесь не было многие десятилетия. И вот в этом году появилась техника. Казалось бы, надо радоваться, но молодые мамы из домов N10 и 12 собирают подписи под обращением в прокуратуру и администрацию Симферополя с требованием восстановить зеленую зону и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в ее уничтожении. О том, что рядом с тротуаром будут парковочные места, местные жители узнали совершенно случайно от рабочих.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе займутся благоустройством парков

- Кроме кустарника, тут были и взрослые деревья, которые имели инвентарные номера, то есть находились на балансе города. Их тоже вырубили, - рассказала "РГ" активистка Виктория Людовик. - Эти зеленые насаждения служили защитой от пыли и выхлопных газов.

Но самое главное, буквально в 10 метрах от намеченной парковки находится детская площадка, которую жильцы устроили сами.

- В 2011 году мы на собственные средства купили оборудование, папы его сами установили, - рассказала активистка Юлия Корнева. - А два года назад мы стали победителями конкурса проектов на благоустройство дворов, и нам предложили заменить оборудование на новое, предоставленное муниципалитетом за 1 миллион рублей. Мы не понимаем, почему наши дети теперь должны дышать выхлопами с парковки.

Активисты изучили законодательство и уверены, что парковка строится с нарушением норм СанПина в части санитарно-защитных зон. Согласно нормативу, расстояние от машиномест до детской площадки не может быть меньше 25 метров. По факту же сейчас от границ стоянки до нее всего шесть метров. И меньше 10 метров до фасада ближайшего дома, что недопустимо.

Фото: Инфографика/ Родион Косенцов
В Симферополе многоэтажная застройка подойдет вплотную к набережной

- Рядом с нашими домами нет магазинов, больниц, учреждений, для посетителей которых нужна была бы парковка, - недоумевает Виктория Людовик. - Тем более, что согласно генплана города, парковка запланирована в 100 метрах отсюда, у входа в парк имени Гагарина, на пересечении нашей улицы и Киевской. Но там ее почему-то не делают.

Работы на Мичурина ведет компания "Центрдорстрой". Активисты обратились туда, но по телефону, указанному в информационном паспорте объекта, им ответили, что компания всего лишь исполнитель, а за разъяснениями нужно обращаться в городскую администрацию. Возмущенные жители домов вызвали полицию, ее сотрудники выехали на место и сообщили, что порубочные листы у компании в полном порядке. Увидеть проект, в котором отражено будущее улицы, жильцам прилегающих домов так и не удалось.

Активисты подготовили обращение на имя мэра Симферополя Елены Проценко и прокурора Крыма Олега Камшилова с требованием вернуть зеленые насаждения и разобраться в ситуации. "РГ" будет следить за развитием ситуации вокруг этого объекта. .

Помимо кустарника, тут были и взрослые деревья, которые имели инвентарные номера - то есть находились на балансе города.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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