В Астрахани двое полицейских спасли тонувшего ребенка

На набережной реки Волги к пешему патрулю взвода №1 роты обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях полка ППС УМВД России по Астрахани обратилась женщина, у которой во время прогулки потерялся трехлетний сын. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В это же время к полицейским - сержанту полиции Константину Спрядышеву и стажеру Юрию Свинщикову - подбежал прохожий и сообщил, что неподалеку в реке тонет ребенок.

Свинщиков сразу же бросился в воду, доплыл до мальчика, подхватил его и поплыл к берегу. Спрядышев помог обоим выбраться на сушу.

Ребенок не пострадал. Как выяснилось, он упал в воду, когда бросал камни в реку. Мама поблагодарила наряд полиции за спасение сына.