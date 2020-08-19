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19.08.2020 08:47
Рубрика: Власть

В Астраханской области военные опробуют новейшие заправочные комплексы

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Дозаправку воздушных судов с использованием мобильного централизованного заправщика топливом апробируют в ходе учения на аэродроме в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Летчики при этом будут использовать перспективные аварийные системы защиты трубопровода. Экипаж топливозаправщика Ил-78 отработает воздушную заправку самолетов Миг-29СМТ на высоте около 700 метров.

Два истребителя подойдут к воздушному танкеру на расстояние видимости и по команде оператора сблизятся до 30 метров. После этого пройдет стыковка штанги заправки с конусом истребителей.

Также отработают отражение нападения диверсионных групп, атаку беспилотных летательных аппаратов, ликвидацию пожара на воздушном судне и эвакуацию самолета с использованием авиационного пневмо-тканевого подъемника.

Специальное учение проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействованы 16 военных аэродромов. Всего привлекли до двух тысяч человек и около 300 единиц техники.

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