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19.08.2020 09:11
Рубрика: Общество

Отвоеванная память

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 184(8238)
Архитекторы, приступившие к проекту верхнего террасного сада в ходе реконструкции Ханского дворца, предложили ликвидировать центральный вход на мемориальный некрополь со стороны главного двора и ведущие к нему лестничные марши и аллею. За федеральные средства. Но заслуженный архитектор Крыма и почетный гражданин Бахчисарая, глава Бахчисарайского районного отделения Российского военно-исторического общества Валерий Борисов сумел убедить и власти, и проектировщиков в том, что в случае воплощения такое решение нанесет непоправимый ущерб исторической памяти.
Ведущие к мемориальному комплексу аллея и лестница. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Ведущие к мемориальному комплексу аллея и лестница. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Ведущие к мемориальному комплексу аллея и лестница. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Несмотря на охранный статус, братское кладбище, по словам Борисова, уже многие годы фактически является бесхозным, официально не имея балансодержателя и пользователя, как того требует закон. Вход в некрополь, где покоятся останки 945 человек, авторы проекта предложили переместить вплотную к общественному туалету Ханского дворца: узкая дорожка с лестничными маршами воссоздавала бы, по их замыслу, одну из тех, что существовали в ханские времена и были утрачены около полутора веков назад.

Фото: Александр Кирьяков
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- В жертву частным решениям были принесены принципиальные основы композиции существующего некрополя, - возмущается архитектор. - Даже в украинский период никто из чиновников никогда не заявлял о каких-либо изменениях планировки мемориального комплекса. Не ставился вопрос о закрытии или переносе центральной лестницы, ведущей к братскому некрополю и в 2011 году при подготовке Ханского дворца к номинации в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Можно оскорбить словом, а можно оскорбить и средствами архитектуры, направив на мемориальное кладбище людей, которые желают отдать дань памяти советским воинам, по задворкам и пыльным переулкам.

В данном случае речь идет о запущенном и неблагоустроенном Историческом переулке с узким проездом, опасным для пешеходов, и несколькими слепыми поворотами без тротуаров.

- Случись такое, это стало бы неприкрытым осквернением памяти погибших за Отечество, - уверен Борисов. - Тем более что Конституцией России декларировано, что наше государство "чтит память защитников Отечества", а "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

О проектных работах он узнал в конце прошлого года.

- Тогда же я предупредил главного архитектора Бахчисарая, что мемориальный комплекс пострадать не должен ни в коем случае, - рассказывает Валерий Николаевич. Опасения подтвердились в июне. Тогда же выяснилось, что окончательный вариант проекта разработчики должны подготовить к 30 августа. В частности, авторы предложили между первой и второй террасами, где выше находится некрополь, воспроизвести в новых конструкциях некогда существовавшую монументальную подпорную стену длиной 80 метров и высотой около трех.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
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- Они ссылались на письменные свидетельства путешественника из Европы в XIX веке на немецком языке, - поясняет Борисов. - Тот упоминает о прекрасных террасных садах на территории Ханского дворца, где произрастают плодовые деревья, и отмечает, что террасы отделены друг от друга подпорными стенами из тесаного камня. Возможно, путешественник чего-то недоглядел или переводчик допустил неточность, но никакого тесаного камня в кладке подпорных стен не было, а применялся обыкновенный необработанный бутовый камень. Нынешние подпорные стены строят на цементном растворе по современным требованиям прочности, как, например, на трассе Симферополь - Ялта. Во времена Крымского ханства подпорные стены возводились насухо и предназначались для отвода излишней влаги из массива террас, чтобы не допустить оползня. Это были некапитальные сооружения.

После многочисленных обращений одиозное предложение проектировщиков стало темой череды совещаний в Госкомитете по охране культурного наследия Крыма. Там же приняли окончательное решение: сохранить архитектурную целостность мемориального кладбища. Да и сторонников этой позиции среди участников совещаний оказалось значительно больше. Оппонентов же насчитывались единицы.

К примеру, заведующая отделом музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника заявила, что люди приходят в Ханский дворец отдохнуть, увидеть великолепные образцы зодчества и парковой архитектуры... и внезапно попадают на кладбище с его гнетущей атмосферой.

- А как же тогда быть с ханским кладбищем? - спросил ее я, - рассказывает Борисов. - И тут же добавил: это все многовековая история Бахчисарайского дворца, которая не закончилась в конце восемнадцатого века и продолжается сегодня.

Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
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- Отрадно, что авторы проекта отказались от первоначального замысла, выступив за сохранение культурного наследия, - подчеркнул заслуженный архитектор Крыма.

Тем временем замминистра культуры РК Лилия Меметова заявила, что "окончательное решение" о сохранении кладбища примет горсовет Бахчисарая. Притом что это прерогатива республиканских органов охраны культурного наследия, к которым Бахчисарайский горсовет не принадлежит.

Позиция

Олег Родивилов, ветеран русского движения Крыма:

- На братское мемориальное кладбище в Бахчисарае при Украине всегда нападали потомки коллаборационистов, в том числе из ныне запрещенного в России "Меджлиса", и люди, склонные отрывать ханский период крымской истории от дальнейших ее этапов. Братская могила защитников Отечества - это высшее мерило любой памяти. Есть святые места, которые должны быть надежно защищены от подобных посягательств.

История

В апреле-мае 1944 года в Бахчисарайском дворце-музее размещались хирургические передвижные полевые госпитали. Умерших от ран хоронили на кладбище на территории музея. В дальнейшем некрополь пополнили захоронения воинов, погибших в боях и умерших при освобождении Севастополя в 1944 году, могилы членов местной подпольной антифашистской группы, братские могилы бойцов Бахчисарайского красногвардейского отряда 1918-1920 годов и 411 жертв немецко-румынского оккупационного террора 1941-1944 годов, семи воинов-краснофлотцев и старшего лейтенанта Красной Армии Бекира Умерова. Кроме того, на кладбище захоронены два Героя Советского Союза: Константин Висовин и Александр Свидерский.

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