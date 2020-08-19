Вопиющий случай произошел в ночь с 1 на 2 января 2018 года в севастопольском роддоме N2. Во время платных партнерских родов, которые вроде бы должны проходить под пристальным вниманием докторов, малыш родился без акушерской помощи, упал на пол и ударился головой о кафель. Последовал перелом черепа, экстренная операция, ребенок лежал в реанимации и отделении патологии. На врача, принимавшего роды, завели уголовное дело. Однако спустя два года выяснилось: дело закрыто в связи с истечением срока давности. Все, что осталось родителям, - добиваться компенсации морального вреда.

- Я хочу, чтобы эта история получила огласку, потому что до сих пор никто не понес ответственность за травму моего сына. Наоборот, больница старается переложить вину на меня - мол, я как-то не так рожала, - рассказала "РГ" мама мальчика.

На прошлой неделе в пресс-службе Ленинского райсуда Севастополя сообщили, что, рассмотрев дело о компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей, суд удовлетворил исковые требования. Однако истица утверждает, что на самом деле требования были удовлетворены частично - ей присуждена компенсация в размере 350 тысяч рублей, а ее сыну - 600 тысяч, вместо полутора миллионов, о которых она просила для себя и для ребенка. Ранее с таким же иском в суд обращался и отец, который видел падение своего малыша на пол. Суд оценил страдания папы в 60 тысяч рублей.

По словам матери ребенка, роды проходили нормально, без патологии, с самого начала рядом с ней были врач и акушерка.

- Я все делала по команде. Мне сказали сесть на корточки, потому что так лучше при затылочном предлежании, - вспоминает она. - Я присаживалась над кафельным полом, на который постелили пеленку. Кресла для вертикальных родов не было, хотя оно должно применяться как раз для таких случаев. Один раз меня усадили на корточки, потом перевели на кровать, затем второй раз усадили и опять сказали: на кровать. Поднимают меня... и ребенок рождается. Как так? Никто не удосужился проверить, появилась ли головка, не смотрели, не контролировали. Шли новогодние праздники, может быть, врачи зевали, спали? Была выбрана неправильная тактика, что потом несколько раз подтвердили эксперты.

Женщина сообщила, что поначалу в роддоме ребенка не хотели обследовать, планировали выписать на пятый день как ни в чем не бывало. Рентген и КТ сделали только после звонка родителей в департамент здравоохранения Севастополя.

- Сначала сына забрали в палату интенсивной терапии с болевым синдромом: ему голову пробили, он кричал от боли, - вспоминает мама. - Потом принесли мне в палату, сказали, что все в норме. Первый рентген показал, что перелома нет. Уж не знаю, кто и как его расшифровывал. Тогда мы связались с нейрохирургом, он назначил повторный рентген и КТ, и только на четвертые сутки у ребенка выявили вдавленный перелом теменной кости, сделали операцию.

Представитель горбольницы N5 - Центра охраны здоровья матери и ребенка - просила суд отказать в удовлетворении иска. В заявлении ответчика говорится, что роды были приняты в соответствии со стандартами, а новорожденный упал из-за "непредвиденного стечения обстоятельств" и "невыполнения роженицей рекомендаций врача". Врачи рекомендовали пациентке задержать дыхание и не тужиться, но она не послушалась. Но поскольку платные роды все же были омрачены "неожиданным событием", больница решила вернуть полученные деньги.

- Администрация роддома, несмотря на все экспертизы, настаивает, что я допустила грубую неосторожность, - говорит женщина. - То есть, по их мнению, я неосторожно родила в родильном зале. Они утверждают, что потуги - это полностью контролируемый процесс, что я виновата в том, что не сдержала их. С их точки зрения, если женщина хочет - она рожает, а не хочет - может и перестать. Почему тогда женщины рожают в самолетах, в такси, если могут в любой момент остановиться и подождать более удобного момента?

По словам мамы мальчика, 30 тысяч рублей, уплаченные за выбор врача, ей действительно вернули. Но материальные отношения не должны учитываться при оценке морального вреда.

Один раз звонил адвокат врача и просил замять дело. Она отказалась. Перед родами ее и мужа заставили пройти платную консультацию психолога. Но после инцидента, когда психолог действительно понадобился, его и след простыл.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, но родители переживают, что родовая травма еще может сказаться в будущем. Со своей стороны, больница просила суд отменить иск как раз на основании того, что ребенок здоров.

- С сыном все в порядке. Но КТ и МРТ мы не делаем: для малышей процедура проводится под наркозом и назначается при жизненной необходимости, - говорит мама. - Ни один врач не даст гарантий, что травма не отразится на здоровье в дальнейшем. Поэтому заявления о том, что последствий для здоровья нет и не будет, вызывают недоумение. С чего они это взяли, как установили? Был перелом черепа у новорожденного ребенка, ушиб мозга. Я хочу верить, что не будет последствий. Но врачи до сих пор ставят диагноз: состояние после черепно-мозговой травмы.

Поначалу родители и не думали судиться, ждали, чем закончится уголовное дело, что скажут экспертизы. Тем временем сына показывали врачам, возили на прием к нейрохирургам, делали нейросонографию и УЗИ.

Потеряв доверие к больнице, женщина решила рожать второго ребенка в другом городе. Она до сих пор прокручивает в голове ту ночь в роддоме.

- Я не понимаю, почему нельзя было подставить руки и принять ребенка? Ведь это прямая обязанность медиков, - говорит она. - Но на суде представитель больницы заявила: "Ребенок не шарик для пинг-понга, чтобы его по всему родзалу ловить". Это зафиксировано в протоколе заседания.

К моменту публикации в департаменте здравоохранения Севастополя не прокомментировали судебное решение и не ответили, будет ли больница подавать апелляцию.

Между тем

По уголовному делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, а также экспертиза Росздравнадзора. Установили, что медпомощь была оказана с дефектом, из-за отсутствия своевременной диагностики во время родов здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Медработники бездействовали, не подготовили место родов. Эти выводы не были оспорены участниками процесса.

В судебном решении сказано, что акушер-гинеколог Иванна Едутенко, принимавшая роды, после инцидента уволилась. Уголовное дело в отношении нее по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) было прекращено по нереабилитирущим основаниям. По мнению суда, это не освобождает ее от обязательства возместить ущерб и не исключает защиту прав потерпевших в гражданском деле.

Тем временем

Деньги, которые больница выплатит в качестве компенсации морального вреда за падение новорожденного, могут быть взысканы в порядке регрессного иска с врача. Статьи расходов на такие цели медучреждение не имеет, заявила представитель ответчика на суде.

Однако в другом деле о компенсации морального вреда 500 тысяч рублей решили выделить из бюджета Севастополя. Женщина упала в 2016 году, травмировала ногу, в процессе лечения возникли осложнения, которые привели к ампутации. Экспертизы доказали, что медицинская помощь была оказана с нарушениями. Суд взыскал с горбольницы N1 800 тысяч рублей, а затем сумма уменьшилась до полумиллиона.

7 августа на заседании правительства Севастополя было решено выделить деньги больнице. Директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов не смог пояснить детали дела. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил ему разобраться, почему медпомощь была оказана некачественно.