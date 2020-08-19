Жители улицы Льва Толстого обратились в суд с требованием остановить капитальный ремонт дороги до корректировки проекта. К этому их вынудили городские чиновники, которые на протяжении полугода игнорировали просьбы горожан, а на обращения отвечали отписками. Жители уверены, что на самом деле на их улице проходит реконструкция, и прежде чем ее затевать, чиновники должны были выслушать мнение общественности.

Тихий дворик между домами N 15,17 и 19 по улице Льва Толстого бурлит уже несколько месяцев. Активисты территориального самоуправления выходят с толстыми папками в руках, обсуждают движение дела.

В коллективном иске они требуют признать незаконным приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя от 25.06.2019 N160-о, которым была утверждена проектная документация на капремонт улицы, обязать департамент восстановить нарушенное покрытие пешеходной зоны и дороги, а взамен уничтоженных деревьев высадить новые.

- Авторы проекта забыли, что улица Льва Толстого приказом минкультуры РФ включена в границы исторического поселения федерального значения - города Севастополя, - объяснила "РГ" председатель ТОС "Созидатель" Елена Митяй. - Она образует одно из исторически сложившихся направлений в центр города со стороны Балаклавы. Охране подлежит трассировка улицы, ее ширина, основные параметры. Но мы видим, что серьезно меняется конфигурация улицы.

Жители говорят: то, что делают дорожники, больше похоже не на капитальный ремонт, а на реконструкцию. В документах они нашли массу нестыковок.

- Согласно планировке улично-дорожной сети Севастополя, для нашей улицы предусмотрена реконструкция с полным восстановлением, - говорит житель дома N 15 по улице Толстого Александр Соловьев. - Вместо этого был разработан проект капремонта. А на самом деле ведется реконструкция, но не с полным восстановлением, а непонятно как. Не предусмотрена замена инженерных коммуникаций, лишь в нескольких местах переложили трубы. Новый асфальт укладывают поверх старых трубопроводов.

Стройка с самого начала идет со скандалами. Этой весной, когда жители сидели дома на самоизоляции из-за коронавируса, рабочие в считанные дни срубили почти все деревья на улице Толстого.

- Ездила машина и объявляла: всем оставаться дома, - вспоминает житель дома N 15 Александр Бреза. - И в этот момент начали рубить. Люди вышли, стали возмущаться. Но нам сказали: не волнуйтесь, посадим новые. Но все это ложь.

По словам общественников, вырубили более 200 крепких деревьев. Согласно акту обследования, почти все они были в хорошем состоянии. Из документов жители узнали, что никакого компенсационного озеленения не предусмотрено.

- Запланирован только посев травы на 400 метрах газона, - говорит Елена Митяй. - На улице длиной 1,3 километра не будет никакой зеленой зоны.

Активисты показывают 80-летний дуб, который растет возле их дома. Старожилы говорят, что его посадил один из первых жильцов в годы войны. Высокое ветвистое дерево стоит ровно на границе придомовой территории и тротуара. Из-за этого его решили снести: ствол якобы мешает расширению дороги.

- Дуб пришлось отбивать: смотрели на него хищно, корни подрубили, - дескать, он у них в акте на снос, - рассказывает Александр Бреза. - Беда в том, что заказчик - департамент транспорта, и все, что не входит в дорожную инфраструктуру, его вообще не волнует. Многие из чиновников не жители Севастополя, а многие относятся к сохранению природы и ландшафта пренебрежительно. В совокупности это порождает циничное и варварское отношение к городу.

Еще один спорный пункт - парковка. Ее решили устроить прямо под окнами. Ради нее срубили деревья, передвинули тротуар. Но потом оказалось, что расстояние до жилого дома не позволяет парковать здесь машины.

- Департамент транспорта путается в показаниях, - продолжает Бреза. - Сначала на наши запросы отвечали, что создаются парковочные карманы. Но согласно СНиПам, парковка может располагаться не ближе 15 метров от стены с окнами. А здесь около 10 метров. Тогда парковку быстро переименовали в "полосу для посадки и высадки пассажиров". Но это все на словах. Как можно было утвердить такой проект, нам непонятно.

Жители объясняют, что парковка традиционно находилась на другой стороне улицы, возле рынка и торгово-офисных зданий. Там и пустырь подходящий есть, занятый заброшенными гаражами. Но разбираться с ними никто не хочет, проще сделать парковку на дороге.

Ремонт затеяли, чтобы увеличить пропускную способность улицы. Хотя жители говорят, что на ней никогда не было больших пробок. В любом случае уже сейчас видно, что расширить улицу до трех полос по всей длине не получится. Мешают капитальные строения.

- С "лихих 90-х" на остановке стоит торговый павильон, из-за которого был урезан тротуар, да и всю дорогу пришлось сузить, - продолжает Бреза. - Законность нахождения тут павильона под вопросом, потому что он выступает за "красные линии" дороги. Есть процедура выкупа, принудительного сноса. Но в правительстве заявляют: трогать его нельзя, это частная собственность. А дерево можно запросто срубить, если мешает.

Люди понимают, что в результате судебного спора ремонт улицы может растянуться на годы. Но главное сейчас - сохранить исторический морфотип, который сложился в первой половине XX века.

Директор департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев в ответ на запросы жителей сообщил: ведется капитальный ремонт, который не надо согласовывать с общественностью. Из его слов следует, что парковку на месте зеленых насаждений решено сделать ради безопасной транспортной доступности школы, частной медклиники и рынка. "Из-за большого количества инженерных сетей и окружающей застройки выполнить компенсационное озеленение в полном объеме на этом участке улицы невозможно. Департамент городского хозяйства запланировал создание зеленых насаждений взамен уничтоженных на территории Севастополя", - написал Румянцев.

Тем временем к иску ТОС "Созидатель" решили присоединиться жители других домов, стоящих вдоль всей улицы Толстого.

Жители просят подготовить полноценный проект реконструкции, уделить внимание пешеходам, установить лавочки, сделать улицу удобной. "Хотим, как на Большой Морской, где после реконструкции люди гуляют и отдыхают", - говорят они. Мечтают и о памятнике Льву Толстому, который защищал Севастополь в годы Крымской войны на самом "горячем" Четвертом бастионе. Но вместо этого их ждет пустыня из асфальта и плитки, где даже озеленение не предусмотрено. .

Между тем

После общественного обсуждения отправлен на доработку проект реконструкции сквера Кирилла и Мефодия на центральной горке Севастополя. Чиновники утвердили документацию, хотя в ней были серьезные нарушения. Разработчики проекта проигнорировали тот факт, что сквер примыкает к памятнику архитектуры первой половины XIX века - Собору святых апостолов Петра и Павла. Раздела, посвященного охране памятника, попросту не оказалось в проектной документации. Несмотря на это, документы подписаны, в 2020 году выбрали подрядчика на строительство, который в мае приступил к работам. Но вмешалась городская прокуратура - сквер находится прямо под окнами здания, где работают прокуроры. Ведомство предостерегло строительную компанию от нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Только после этого власти решили провести общественную презентацию проекта. На обсуждении присутствовал врио губернатора Михаил Развожаев. Горожане раскритиковали решения, предложенные проектировщиками. Потребовали заменить асфальтовое покрытие на гранит, а фонарные столбы и элементы ограждения воссоздать в историческом виде. Уделить больше внимания озеленению. Старинные подпорные стены из бута, которые строили в Крыму еще древние греки и римляне, проектировщики предложили аккуратненько оштукатурить и облицевать плиткой. Эти работы решено исключить из проекта - стены являются объектом культурного наследия, и восстанавливать их будут реставраторы с лицензией. Доработает проект профильный институт Севастопольского госуниверситета.

80-летнее крепкое ветвистое дерево решили снести: ствол якобы мешает расширению дороги.