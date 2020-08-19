Челябинский сайт заплатит за нарушение авторских прав фотографа

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск издателей новосибирского фотографа о защите авторских прав. Истцы потребовали наказать один из челябинских сайтов за публикацию фотографии, сделанной новосибирцем еще в 2014 году.

На представленном суду оригинале - красивая панорама города с горящей иллюминацией на фоне темного неба. Как пояснил автор, высотный фотограф Станислав Степанов, удачный кадр он сделал с вертолета во время длительной фотосессии в Челябинске. И исключительные права на него он в том же 2014 году предоставил новосибирскому ООО, финансирующему проект высотных съемок в разных уголках России.

Именно этот снимок и использовал на своем ресурсе челябинский предприниматель, занимающийся разработкой веб-страниц различных компаний. Он украсил им корпоративный сайт одной из известных строительных фирм. Однако использовал лишь фрагмент панорамы, причем без указания автора и правообладателя. А как пояснил фотограф, каждая его работа подписана и имеет ссылки на блог в Интернете.

Высотные панорамы городов фотограф снимает уже более 12 лет и передает права издательству, которое только за последние три года выиграло около 60 исков о защите авторских прав

Суд детально рассмотрел спорные снимки, сравнив "ракурсы съемки, освещение и погодные условия, местоположение облаков, зажженных окон в домах и городскую иллюминацию" - все оказалось идентичным. По закону для установления факта интеллектуальной собственности достаточно подписи автора или правообладателя в оригинале. Согласно определению Верховного суда РФ, если информация об авторстве по каким-либо причинам "исчезает", то требовать компенсацию может как автор, так и правообладатель. В итоге в защиту прав фотографа выступил издатель. Он обратился к нотариусу, который составил официальный протокол осмотра челябинского сайта и подтвердил публикацию спорного снимка, кстати, не удаленного с интернет-ресурса до сих пор.

Ответчик же должен был доказать, что эта фотография чьей-либо собственностью не являлась и он воспользовался ею на законных основаниях. Однако представить такие факты в суд предприниматель не смог. В итоге за самовольное размещение чужого фото без указания авторства владелец сайта выплатит 20 тысяч рублей, кроме того, он обязан возместить расходы на нотариальные и юридические услуги и перечислить госпошлину - всего около 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что челябинскому нарушителю еще повезло. Суд применил к нему минимальные санкции. Как выяснила "РГ", высотные панорамы разных городов страны новосибирский фотограф снимает уже более 12 лет, размещает их на своих страничках в Интернете, а затем передает права издательству, которое только за последние три года выиграло около 60 исков о защите авторских прав. Среди проигравших не один десяток туристических фирм из разных регионов страны. Иски внушительные, к примеру, иркутская авиакомпания, разместившая на своем сайте высотные панорамы городов прилета, должна издательству более 350 тысяч рублей.

К слову, доводы о том, что принадлежащие издательству фото ответчики брали из открытых источников, где они размещались без каких-либо ссылок на авторство, суд не рассматривает. Ведь это дело автора, кому и на каких условиях передавать плоды своего труда.