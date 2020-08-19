Две недели назад общественники заявили, что река Ольховка может представлять опасность из-за повышенного радиационного фона: некий инженер-физик представил замеры, показавшие на нескольких участках уровень один микрозиверт в час (допустимая мощность излучения - 0,5). Виновником загрязнения он назвал Белоярскую АЭС, спускающую в Ольховское болото, откуда вытекает река, производственные стоки. На месте удалось побывать корреспонденту "РГ".

Сотрудники атомной станции в присутствии журналистов и экологов взяли из болота два литра воды. В лаборатории ее проверили на наличие техногенных радионуклидов, например стронция и цезия, которые обладают наиболее длительным периодом распада. Заметим, что, поднимая тему радиационного загрязнения, энтузиаст настаивал на ограждении небезопасной реки и дальнейшей рекультивации земель.

- Да, Ольховка - это приемник очищенных стоков Белоярской АЭС и города Заречного. Мы постоянно контролируем ее радиационный фон, изучая пробы в нашей лаборатории. Она аккредитована в национальной системе измерений, что гарантирует получение достоверных данных, - подчеркивает заместитель главного инженера БАЭС по радиационной защите Антон Ладейщиков.

Болото удерживает радионуклиды, выступая природным фильтром воды

За состоянием реки отдельно следят и контрольно-надзорные органы, и ученые-экологи. По их словам, загрязнения появились более 50 лет назад, когда запускали первые энергоблоки станции. Тогда стоки не проходили должную очистку, и радионуклиды скапливались в болоте. Они постепенно вымываются во время разлива реки, но часть сохраняется в земле, поясняет заместитель заведующего отделом континентальной радиоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Коржавин.

К слову, болото как раз удерживает радионуклиды, выступая природным фильтром воды. Измеряя здесь дозиметром уровень радиации, мы получили 0,08 микрозиверта в час. Это не превышает норму. А результаты лабораторных исследований показали, что вода содержит радионуклиды естественного происхождения, то есть не несущие угрозу. Тогда как техногенных, о наличии которых настойчиво твердил общественник, специалисты не обнаружили.

Эксперты из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России также подтверждают: ситуация на Ольховке давно стабилизировалась, там даже обитают бобры. Конечно, полностью исключить радиационное загрязнение, как и нивелировать воздействие на атмосферу промпредприятий, не удастся. Но в подобных случаях людям стоит не мешать природе самостоятельно восстанавливаться.

Между тем

В материалах инженера-физика, опубликованных в СМИ, обнаружили протокол измерения радиационного фона на Ольховском болоте за подписью главного санитарного врача ФМБА. Он содержит результаты исследования московской фирмы, которая вообще не аккредитована для проведения измерений воды (она занимается поверкой приборов дозиметрического контроля), но делает вывод, что мощность дозы гамма-излучения в болоте превышает естественные фоновые значения в Свердловской области. Между тем, как с возмущением сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России Татьяна Ролдугина, люди, которые подписались под протоколом, не имеют никакого отношения к этой компании, что неприемлемо для аккредитованной лаборатории. К тому же у специалиста вызвал подозрения и бланк документа.Сотрудники БАЭС готовят запрос в компанию, измерения которой представил общественности физик, и намерены привлечь распространителя недостоверной информации к ответственности.