ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции на Урале

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали двух человек, которые помогли 627 людям из Азиатско-Тихоокеанского региона незаконно въехать в Россию.

Задержанные в ходе своей деятельности выдавали иностранцам приглашения на въезд в РФ и гарантийные письма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ Свердловской области.

В документах указывали несоответствующую реальности информацию об ответственных лицах, гарантийных обязательствах юридических организаций, а также о том, где будут находиться и кто примет в России мигрантов.