Глава Югры встретилась с выпускниками, набравшими на ЕГЭ 100 баллов

76 выпускников Югры по результатам единого государственного экзамена набрали в этом году наивысший балл. Кроме того, увеличилась и доля высокобалльных работ - от 80 до 100 баллов - по географии, русскому языку, математике, истории, химии и английскому языку.

С ребятами, которые добились нынче максимально высоких баллов на ЕГЭ, при этом имеющими еще и достижения в области спорта и культуры, провела онлайн-встречу губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона отметила, обращаясь к ребятам, что их успехи проявились благодаря талантам, усидчивости, трудолюбию, знаниям и умению не сбиваться с поставленной цели.

- Вы отлично потрудились, справились с этой работой. Заслужили право и одновременно взяли на себя ответственность - выбрать свой дальнейший путь, ответить на предложения лучших вузов страны, которые сейчас борются за вас. Знаю, многие из вас хотят продвигать Югру на межрегиональном и межгосударственном уровне. При этом прошу помнить, что любое, даже самое долгое путешествие заканчивается возвращением домой. Сейчас вы в начале этого путешествия. Знайте: мы всегда ждем вас дома, рады вам и вашим успехам, - обратилась к выпускникам Наталья Комарова.

В ходе встречи ребята поделились своими успехами в обучении. Так, Кирилл Денисов из Белоярского набрал 100 баллов по химии. Этим предметом он увлекся в старшей школе, а в 2020 году занял третье место на региональной олимпиаде по химии.

- Я поступаю в медицинский вуз. Однако направление подготовки пока не выбрал. Планирую после обучения вернуться и работать на благо нашего округа, - рассказал он.

100 баллов по русскому языку набрала и ученица школы №1 из Пойковского Рузеля Нуруллина. В 2017 году юная югорчанка получила сертификат на прохождение стажировки в Госдуме по итогам регионального этапа молодежного проекта "Учеба для актива региона". Обучалась в профильном корпоративном классе "Роснефти".

О своей будущей профессии рассказал и Михаил Амрахов из Югорска, набравший 100 баллов по истории. Кроме отличных результатов в учебе, юноша достиг успехов в спорте: он был членом юношеской команды по мини-футболу "Газпром Трансгаз Югорск". Сегодня планирует стать студентом Высшей школы экономики по направлению "международные отношения".

Разговаривая с ребятами, Наталья Комарова напомнила, что 21 августа в официальном Instagram-аккаунте губернатора состоится очередной тематический прямой эфир, который будет посвящен возвращению больниц и поликлиник к привычному режиму работы. В этой связи она пригласила выпускников присоединиться к трансляции: "Знаю, что многие из вас связывают свое будущее с профессией врача. О ее гуманитарной миссии нам напомнила пандемия. Ваши наставники рассказали мне, что у вас накопилось много идей и предложений, связанных с возвращением больниц и поликлиник в "мирное" русло, улучшением качества медицинской помощи в целом. Это главная тема моего прямого эфира в социальных сетях в пятницу. Полагаю, что участие в нем будет интересно будущим медикам. Такой формат работы станет хорошим дополнением к экспертному марафону: переходу от теории к практике, воплощению ваших предложений в жизнь, - резюмировала глава региона.