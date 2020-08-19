Птичьих волонтеров с орнитологическим образованием в Тюмени по пальцам одной руки пересчитать можно. Мария Лупинос, Наталья Кисина, Руслан Мансуров и Полина Показаньева находят сами и принимают от горожан травмированных пернатых: лечат, кормят, учат летать и даже мышковать. Дело это, как нетрудно догадаться, мудреное и только единицам под силу. Неспроста профессор, доктор биологических наук, художник-анималист Вадим Рябицев подмечает, что орнитолог - штучный специалист, особого склада характера человек.

Забот у команды не убывает: осенью сердобольные тюменцы несут куликов и вальдшнепов, зимой и весной список раненых летунов пополняют опьяневшие от забродивших ягод свиристели, летом помощь нужна стрижам - бьются часто, а круглый год - голубям и воробьям. Дорогу народ проторил: знает про областное общественное детское движение "ЧИР", институт биологии Тюменского госуниверситета, местное отделение Союза охраны птиц России, а также их группы в соцсетях. Сарафанное радио тоже работает. Орнитологи и сами оставляют координаты в зоомагазинах.

Птичью гостиницу в небольшой двушке в Тюмени с согласия родителей Наташа Кисина, магистрант ТюмГУ, специалист по проектной деятельности "ЧИРа", устроила четыре года назад. С сентября на улице Одесской побывало 10 птичек, а сейчас мирно уживаются стриж Кевин и свиристели Арчи и Злата. Не так давно девушка выпустила двух окрепших стрижей и двух голубей. Последние - Валера с Игорьком - настолько привыкли к маме Нате, что почти ежедневно прилетают в гости на балкон.

Выпущенные на свободу голуби настолько привыкли к маме Нате, что почти ежедневно прилетают в гости на балкон

Имена подопечным Кисина придумывает не сразу. Есть у нее примета: если после двух дней на волонтерской передержке (все расходы орнитолог берет на себя) пернатый оклемался, готов есть и чирикать, значит, и дальше жить будет - пора называть. Самое трудное - даже не залечить крыло или восстановить питомца после черепно-мозговой травмы, а именно прокормить.

- Стрижи - насекомоядные птицы. За день в природе ловят до четырех сотен мух. Где ж я им столько сама обеспечу? Спасают мраморные тараканы из зоомагазина, иногда личинки жужелиц, причем порцию еще надо подготовить, - комментирует Наталья, вытащив из коробки пациента и подвинув ближе к нему дощечку с яством.

Девушка заранее маникюрными ножницами обрезает у таракашек головы и лапки, чтобы стриж не поцарапал горло или не втянул еду в дыхательную щель на языке. 100 тараканов продают за 500 рублей. Набирающему вес Кевину их хватает на два дня. Кстати, когда стрижика нашли (скорее всего, выпал из гнезда), он весил 22 грамма, сейчас, примерно в 30 дней, - 31 грамм, для выпуска из гостиницы нужно прирастить еще 14 граммов.

Чтобы статистика выживаемости подобранных птах не снижалась, а в идеале увеличивалась, орнитологи должны работать в команде с ветеринарами. И не от случая к случаю, а постоянно. Наталья с ровесниками-единомышленниками и научным руководителем Марией Лупинос задумала открыть в Тюмени центр реабилитации птиц. Подобные есть в Екатеринбурге и Челябинске. В ближайшее время магистрант собирается отправиться к соседям за опытом, далее - писать бизнес-план и участвовать в конкурсе грантов. Для воплощения своего проекта с условным названием "Орнитологическая тропа" она уже присмотрела Гилевскую рощу.

На заметку

Если вы решились спасать травмированных птиц, то знайте: хищнику в квартире нужен большой застекленный балкон, водоплавающим подойдет двор частного дома - кулики, например, любят заводить знакомства с курицами и утками, голубям и свиристелям необходима клетка хотя бы среднего размера, а стрижу будет достаточно картонной коробки с дырочками в крышке. Для кормежки лучше сразу подготовить ферму с насекомыми: личинками, червями, жуками-знахарями.