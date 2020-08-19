Курганская полиция задержала москвичей за кражу ноутбуков

Трое жителей Московской области попали под уголовную статью за серию краж дорогостоящей техники в Кургане почти на 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, молодые люди в возрасте от 27 до 31 года похитили ноутбук, игровые приставки и систему виртуальной реальности, а также несколько упаковок детского конструктора.

- Заходили в магазины, снимали с товара магнитные устройства и складывали все в пакет, - рассказали подробности в полицейском ведомстве. - Пока один из сообщников отвлекал охранников, остальные покидали помещение вместе с похищенным.

Курганские полицейские задержали злоумышленников в Тюмени, откуда они собирались улететь в Москву и продать похищенную технику. Весь товар у них изъят, а против них самих возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Если вина их будет доказана, то им грозит до пяти лет колонии. Сейчас все трое находятся под стражей.