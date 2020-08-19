Использовать энергию ближайшей к Земле звезды мечтала еще героиня Любови Орловой из послевоенного фильма "Весна" - строгая ученая из загадочного "Института Солнца". Кажется, в XXI веке мечты фантастов сбываются: мир хором заговорил о декарбонизации. И даже на преимущественно пасмурном Урале к 2025 году планируют ввести в строй три солнечные электростанции. Насколько реален этот проект, выясняла корреспондент "РГ".

Информация о строительстве солнечных электростанций прозвучала на недавней сессии по развитию рынка Национальной технологической инициативы "Энерджинет". Вообще-то соглашение о сотрудничестве правительство области и инфраструктурный центр "Энерджинет" подписали еще на "Иннопроме-2019", спустя год разработали пилотный проект. По словам замминистра энергетики и ЖКХ области Игоря Чикризова, заявки инвесторов включены в региональную схему развития электроэнергетики. Идею и механизм ее реализации поддержали чиновники, эксперты, за высказались и уральские производители оборудования. Предполагается, что возобновляемые источники в том числе помогут управлять спросом на электроэнергию - "сглаживать" пиковое потребление.

- По плану работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт построят в Артинском районе, - уточнил Чикризов.

Вопросы остаются: хватит ли мощности скромного уральского солнца, а также нужны ли вообще подобные проекты, учитывая сегодняшнюю энергоизбыточность региона?

Частные инвесторы готовы вложить в строительство электростанций на юго-западе области немалые средства - 2,8 миллиарда рублей. Для обслуживания объектов они обещают создать в районе 20 высокотехнологичных рабочих мест. Однако вопросы к проекту все равно остаются, и не только у непосвященных. Главные из них: хватит ли мощности скромного уральского солнца, а также нужны ли вообще подобные проекты, учитывая энергоизбыточность региона?

- Этот проект показывает, что люди начинают верить в альтернативную энергетику и вкладываться в нее. Пока это редкость, ведь регион действительно энергоизбыточный. Возможно, для отдаленных территорий солнечные панели актуальны: через болота ЛЭП не протянуть. Однако, насколько я знаю, сетевики относятся к таким новшествам настороженно, как к потенциальным конкурентам. К тому же возникают проблемы с интеграцией этих объектов в единую энергосистему и с последующей эксплуатацией, - считает директор Уральского энергетического института УрФУ Сергей Сарапулов.

У эксперта есть сомнения и в целесообразности использования панелей, ведь солнечных дней на Урале действительно немного. Однако разработчики убеждают: высокий КПД будет обеспечен даже при сложных погодных условиях и самой низкой освещенности, ведь за высокую эффективность проекта отвечают фотоэлектрические ячейки и мощные модули-накопители. Новаторов активно поддерживает завкафедрой "Атомные электростанции и возобновляемые источники энергии" УрФУ Сергей Шеклеин. По его мнению, солнечная энергетика уже стала стратегическим направлением во всем мире, и Средний Урал не исключение.

- Мало солнца? Если бы это было так, у нас бы не было огромных лесов, ведь для синтеза биомассы необходима солнечная радиация. А она есть и весьма ощутима, к тому же легко собираема. Овладеть новыми технологиями стремятся во всем мире. И применяют солнечные панели не только южные страны - они, например, широко используются в Скандинавии, Германии. России нельзя отставать, чтобы не покупать потом эти технологии, как зарубежные автомобили, - горячо ратует за новации ученый.

По словам Шеклеина, серьезным препятствием для роста популярности могла бы стать высокая стоимость капитального строительства солнечных электростанций, однако она постоянно снижается: если 30 лет назад составляла 5 долларов за один ватт установленной мощности, то сейчас - 0,5 доллара. А в ближайшее время прогнозируют ее снижение до одного цента, причем без потери качества.

Сегодняшний профицит электроэнергии в регионе не снижает потребности в новых источниках, уверен эксперт. Да и сам этот термин он называет условным, ведь все топливо, на котором работают свердловские станции, "дальнепривозное".

- Уголь - из Казахстана и Хакассии, газ - из Обской губы, да и своей нефти у нас нет. Чтобы быть ближе к источникам энергии, многие предприятия переносят производства на другие площадки. Так что энергоизбыточность - лукавый аргумент, - считает он.

Кстати, Госдума недавно приняла закон о микрогенерации - выработке электроэнергии на базе возобновляемых источников мощностью до 15 киловатт, производимой частными лицами. Они тоже могут быть соединены с ЕЭС России, причем "большие братья" обязаны принимать киловатты от микроисточников.

Сами представители сетевого комплекса утверждают, что готовы даже поддерживать развитие микрогенерации. Например, "Россети Урал" вообще реализует пилотный проект: речь идет о двух строящихся объектах, оборудованных солнечными батареями, в Сысертском и Березовском городских округах. Источники принадлежат физическим лицам, с которыми энергетики взаимодействуют для проработки технических возможностей и определения экономического потенциала таких объектов.

- Энергетики готовы принять дополнительную мощность, а также оказать содействие владельцам объектов микрогенерации в подключении к сетям в соответствии с законодательством, - подчеркнули в пресс-службе компании.

Что касается рынка солнечных панелей, то он на Среднем Урале огромный, уверяют эксперты. Например, садовые товарищества. Вблизи Екатеринбурга все они электрофицированы, но чем дальше от мегаполиса, тем больше возникает "проблем со светом". Между тем с одного квадратного метра солнечных батарей можно получать до 60 ватт.

- В Свердловской области 22 удаленных от централизованных систем электроснабжения территории. Современные решения в электроэнергетике позволят качественно обеспечивать их энергоресурсами с меньшими затратами для потребителей, - напоминает Игорь Чикризов.

По мнению экспертов, если мы не будем вести разработки в этой области и инициировать новые проекты, то рискуем отстать и впоследствии закупать необходимое оборудование за рубежом. Так произошло, например, со светодиодными светильниками: сейчас Россия их производит, однако элементы конструкции вынуждена импортировать. Большую часть рынка солнечных батарей уже заняли китайские компании. Впрочем, для поддержки отечественных производителей приняты специальные программы, так что у них еще есть все шансы занять перспективную нишу.