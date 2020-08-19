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19.08.2020 16:39
Рубрика: Власть

За советом к бизнесу

Как предпринимательские объединения налаживают диалог с властями
Текст: Юлия Борисова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 185(8239)
Не секрет, что наиболее уязвимым в период введения ограничений оказался малый и средний бизнес: сотни мелких фирм и ИП в регионе приостановили работу, многие закрылись. Да, в этой сложной ситуации государство оказывает предпринимателям помощь, но не всегда она бывает действенной. Между тем ФЗ-209 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" предусматривает механизм, позволяющий властям и бизнес-сообществу слышать друг друга, организовать постоянный диалог, - это создание координационных или совещательных органов по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) при различных органах власти и местного самоуправления, надзорных структурах и т.д.

Такие координационные советы существуют сегодня практически повсеместно, однако, как выяснилось, в некоторых муниципальных образованиях их во исполнение закона сформировали, но фактически они бездействуют: заседания проводят изредка и обсуждают порой вопросы, далекие от актуальной для бизнеса проблематики. Сигналы предпринимателей из глубинки услышали в Союзе малого и среднего бизнеса (СМСБ) Свердловской области и обратились с официальным письмом в прокуратуру региона с просьбой проверить, как в муниципалитетах работают совещательные органы по развитию МСП.

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Проверки надзорных органов подтвердили: опасения общественников небеспочвенны. Территориальные прокуроры выявили в работе местных советов 23 нарушения, вынесли по этому поводу три протеста и 20 представлений и сообщили в союз, что поставили вопрос на контроль. В списке нарушителей оказались администрации Асбеста, Краснотурьинска, Красноуральска, Арти, Ачита, Нижних Серег и еще целого ряда муниципалитетов.

Для того чтобы держать руку на пульсе и задавать тон, союз готов направить в координационные органы своих представителей. Так, уже согласовано включение вице-президентов СМСБ Евгения Беляева и Сергея Устюжанина в состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Верхнесалдинского городского округа, ведутся переговоры с администрациями Асбестовского, Невьянского и Гаринского городских округов.

Чиновники готовы идти навстречу, но важно, чтобы предложения предпринимательского сообщества учитывали интересы всех сторон - бизнеса, муниципалитета и его жителей

- В соответствии с 209-ФЗ две трети состава таких советов должны формироваться из представителей бизнес-объединений. Это необходимо для того, чтобы работа велась в интересах предпринимателей. На заседаниях должны рассматриваться такие вопросы, как аренда, продажа муниципального имущества, землеотвод и другие. Только объединившись, мы сможем решать задачи регионального значения, - напоминает президент союза Анатолий Филиппенков.

Опыт показывает: там, где местное самоуправление и предпринимательское сообщество активно и продуктивно сотрудничают, бизнес развивается, создаются новые производства и предприятия сферы услуг, а значит, растет налоговая база и уровень жизни населения, а также снижается уровень коррупции и доля нелегального бизнеса.

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Но, как считает, например, редактор районной газеты "Маяк" Ирина Летемина, без поддержки главы муниципалитета координационный совет мало что может: в той же Сысерти при прежнем главе не то что совет, даже муниципальный фонд поддержки предпринимательства упразднили за ненадобностью. Сейчас ситуация изменилась: фонд реанимирован, местные предприниматели регулярно обращаются туда за помощью, особенно актуально это в сегодняшних непростых условиях.

- В Свердловской области органы власти, как законодательной, так и исполнительной, всегда готовы к диалогу с бизнесом. Но диалог должен быть действительно конструктивным и аргументированным. Если он выстроен правильно, то результат есть, - уверена председатель координационного совета бизнес-объединений Ольга Крупенина. - Например, когда в начале апреля был введен режим самоизоляции, я писала письма в гордуму и администрацию Екатеринбурга с просьбой предоставить отсрочку по оплате налога на землю и платежей за аренду муниципальной недвижимости. И мы были услышаны: все возможное на уровне компетенций города сделано.

В возглавляемый Ольгой координационный совет входят 33 различных бизнес-объединения, работающих в регионе. Она считает, что выработка консолидированного мнения обеспечивает более весомый и быстрый результат, ведь органам власти тоже удобнее иметь дело с выверенными, одобренными многими отраслевыми союзами предложениями, а не с разрозненными запросами. Чтобы упорядочить эту работу, СМСБ заключил соглашения с управляющими всеми пятью округами Свердловской области, налажены контакты и с депутатами местных дум.

Недавно, например, общественники организовали круглый стол в Екатеринбургской городской Думе, где предложили усилить взаимодействие местного самоуправления с бизнес-сообществом, создав координационные советы по развитию МСП в каждом административном районе Екатеринбурга - чтобы они были ближе к "земле", к реальным проблемам работающих на ней людей.

Фото: Анатолий Медведь/ТАСС
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Есть, правда, и такое мнение, что совещательные органы с участием бизнеса часто неэффективны просто потому, что предприниматели - народ чрезвычайно занятой, им просто некогда участвовать в заседаниях. Но для них у союза есть свой "рецепт":

- Во время пандемии мы успешно опробовали проведение видеоконференций на платформе Zoom. Такой формат не требует дальних поездок, в мероприятии вообще можно участвовать, параллельно решая свои рабочие вопросы. При этом предприниматели, находящиеся в разных концах области, могут обменяться мнениями. Например, в круглом столе по кадастровой оценке земель участвовали представители 65 муниципалитетов. Многие из них никогда бы не приехали на такое заседание офлайн! - рассказывает Крупенина. - Я и после пандемии планирую проводить комбинированные конференции - с физическим участием и подключением по видеосвязи. Это расширяет наши возможности.

Координационные советы, по мнению общественников, тоже экономят время деловых людей: кто-то из активистов опрашивает коллег и затем представляет консолидированное предложение бизнес-сообщества некой территории. К такому мнению чиновники, как правило, прислушиваются: они готовы идти навстречу, но важно, чтобы предпринимательское сообщество предлагало четкие варианты решения вопроса, учитывающие интересы всех сторон - и бизнеса, и муниципалитета, и его жителей.

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