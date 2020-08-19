Участники конкурса "Атом рядом" не только снимают видеоролики, но и рисуют граффити, посвященные достижениям атомной промышленности.

Так, Илья Мартынов изобразил плавучую атомную электростанцию. Этот энергообъект, построенный в Северодвинске, пока не имеет аналогов в мире. Он может не только вырабатывать электроэнергию и тепло, но и опреснять морскую воду.

Москвичка Мария Сэйк выполнила рисунок не на стене, а на... фуре, изобразив транспортно-энергетический модуль - космический буксир с энергоустановкой на быстрых нейтронах, которая позволяет в десять раз увеличить мощность любого космического аппарата.

А участник конкурса из Челябинска Сергей Оглуздин посвятил свою работу великому земляку Игорю Курчатову.

- Выбор был простым - я сам живу в районе, названном в честь Курчатова, поэтому и решил изобразить историю о том, как под его руководством запускали первую в мире Обнинскую АЭС, - рассказывает художник.

Видео о том, как создавались рисунки, разошлись по социальным сетям, собрав множество просмотров по всей России.

Напомним, конкурс "АТОМ РЯДОМ" направлен на популяризацию атомной промышленности. Участникам необходимо снять видеоролики об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в обычной жизни. Открытое голосование на сайте конкурса стартует сегодня, а победители будут объявлены 10 сентября.