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19.08.2020 12:52
Рубрика: Общество

Уральские ученые предрекли скорое таяние вечной мерзлоты

Текст: Юлия Мякишева

Мониторинг арктической атмосферы, который на протяжении многих лет проводили ученые УрФУ, показал, что в 2050 году летом будут такие периоды, когда Северный Ледовитый океан не будет закрыт льдом.

Глобальное потепление в арктике протекает вдвое быстрее, чем в целом по миру. Об этом сообщает пресс-служба со ссылкой на ученых-климатологов университета.

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Об изменениях температуры вечной мерзлоты свидетельствуют данные станций, которые находятся на Аляске, в Гренландии, на Шпицбергене.

- На севере Аляски, как показывают измерения в скважине на глубине 20 метров, полвека назад температура составляла около -90 градусов, сейчас - около -5,5 градусов. Недалеко то время, когда потепление климата и увеличение осадков приведет к глубокому, на десятки метров, протаиванию вечной мерзлоты и разложению органических материалов. Высвобождение вследствие этого колоссальных объемов углекислого газа и метана даст сильный толчок дальнейшему потеплению, - говорится в сообщении.

Фото: Марина Ковалева
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При этом, сокращение "ледяной шапки" поспособствует еще большему выбросу углекислого газа из-за того, что в океане его содержание в 80-100 раз больше, чем в атмосфере, а нагрев воды ведет к активному выбросу вещества. Ученые отмечают, что по их прогнозу уже летом 2050 года летом будут такие периоды, когда Северный Ледовитый океан окажется полностью свободным ото льда.

Другая опасная тенденция - растущий парниковый эффект. За последние полтора века содержание в атмосфере СО2 выросло в 1,5 раза, метана - в 2,5. Наука установила, что это рекордная динамика за 800 тысяч лет.

Задача ученых - сделать такие климатические модели, которые будут не просто фиксировать признаки глобального потепления, а будут предсказывать его последствия. Над такой уральские ученые работают совместно с европейскими коллегами. Это поможет вовремя менять инфраструктуру и эвакуировать людей.

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