Челябинскую область не случайно считают родиной российского атомпрома. Здесь буквально на пустом месте, в непроходимых лесах, были созданы ядерные научные центры и предприятия. Вокруг них выросли города Озерск, Снежинск и Трехгорный, которые до сих пор остаются "закрытыми". Однако теперь секретность связана не только с выполнением гособоронзаказа, но и с новейшими научными разработками в сфере мирного атома.

"Маяк" стал "всеядным"

Производственное объединение "Маяк" меняется на глазах. Вокруг производственных корпусов появились зеленые зоны, часть объектов, выполнивших историческую миссию, уступает место построенным с нуля. Бросающиеся в глаза изменения - часть программы развития, направленной на расширение гражданского направления и вертикальной диверсификации, то есть ухода от реализации сырья и перехода к производству продукции следующего передела.

- Прежде всего это переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Сегодня "Маяк" "всеяден", то есть способен перерабатывать практически все существующие его виды, - рассказывает генеральный директор Михаил Похлебаев. - Подобными компетенциями в мире больше не обладает никто, и это открывает перед Россией большие перспективы.

Так, сделаны серьезные шаги в решении проблемы замыкания ядерного цикла: переработка ОЯТ позволяет возвращать уран для фабрикации ядерного топлива с целью повторного использования. Первые серийные тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом, содержащим регенерированный из ОЯТ плутоний, созданные в кооперации с другим предприятием, загружены в реактор БН-800 Белоярской АЭС.

Во время пандемии COVID-19 в ядерном центре создали модель распространения коронавирусной инфекции с неплохими прогностическими качествами

Кроме того, предприятие стало базовой площадкой для фракционирования радиоактивных отходов (РАО). До 2022 года здесь планируют в кооперации с отраслевыми институтами отработать решения по сокращению направляемых на захоронение РАО и опробовать новую технологию, позволяющую приблизиться к созданию любых моделей замкнутого ядерного цикла.

Еще одно гражданское направление - выделение элементов, используемых для производства изотопных источников. Номенклатура продукции насчитывает более 300 наименований: кобальтовые, цезиевые, стронциевые источники, тепловыделяющие элементы на основе плутония-238 для космической промышленности... К слову, последние уже использовал Китай в новом луноходе.

От бомбы до суперкомпьютера

Созданный когда-то для "разработки авиационных атомных и водородных бомб различных конструкций и специальных зарядов для различных видов атомного и водородного вооружения" Российский федеральный ядерный центр имени академика Забабахина в Снежинске стал крупнейшей базой фундаментальных и прикладных исследований. Здесь осуществляется полный цикл создания микроэлектронных изделий и лазеров, от идеи до опытных испытаний, сертификации и лицензирования.

Центр реализует несколько крупных проектов в ядерной энергетике: проводит исследования повышения водородной безопасности АЭС, решает задачи, связанные с транспортировкой ОЯТ, разрабатывает модели и программные комплексы для расчетного обоснования решений при проектировании и реализации технологических модулей опытного энергетического комплекса.

- Наше предприятие создавалось и росло как центр передовой научной мысли и новейших технологий, - рассказывает директор Михаил Железнов, - и даже в самые трудные времена коллектив не только не растерял научный капитал, но стал сильнее, мобильнее. Его потенциал является серьезным ресурсом для развития науки.

Задачи расширения выпуска гражданской продукции расписаны вплоть до 2030 года. Среди перспективных направлений - научные разработки для нефтегазовой отрасли, внедрение уникальных решений в сфере лазерных технологий, средств и методов вычислений. В последние годы ядерный центр стал ведущим российским разработчиком суперЭВМ, математического моделирования и инженерных расчетов, построения IT-инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности.

Интересно, что во время пандемии COVID-19 ученые ядерного центра добились успеха в новой для себя сфере, создав модель распространения коронавирусной инфекции с неплохими прогностическими качествами. Результатами исследований уже заинтересовались в правительстве РФ. Поданная на конкурс Министерства науки и высшего образования заявка "Моделирование эпидемий вирусных инфекций" вошла в число победителей и получила грантовую поддержку на три года.

Управление в системе

Приборостроительный завод в Трехгорном - одно из самых закрытых предприятий Южного Урала. Его история началась с создания авиационной атомной бомбы РДС-4 (в народе "Татьяна"). Спустя 65 лет "номерной" завод превратился в многопрофильный производственный комплекс, выпускающий как военную, так и конкурентоспособную гражданскую продукцию. Ее диапазон - от микроэлектронной аппаратуры и приборов автоматики до сложнейших специзделий.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, оно активно участвует в инновационных проектах Росатома, связанных с изготовлением современного уран-плутониевого топлива для реактора на быстрых нейтронах, производством аппаратуры контроля радиационной обстановки на плавучих атомных энергоблоках и вокруг них, выпускает аппаратуру для атомной энергетики, в частности, оборудование для активной зоны реакторов АЭС и систем управления технологическими процессами объектов использования атомной энергии.

- Есть договоренности об участии в создании промышленного роботизированного шаттла, изготовлении составных частей промышленного лазера, производстве и поставке "под ключ" комплектных трансформаторных подстанций, выпуске элементов композитного крыла для лайнера, - перечисляет директор по производству гражданской продукции и инновациям Сергей Терпугов.

Каждое из уральских предприятий атомпрома выполняет уникальные задачи. Объединяет их одно: атомщики по-настоящему уважают прошлое, ценят настоящее и думают о будущем.