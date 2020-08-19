В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один врач

В Магнитогорске Челябинской области от ковидной пневмонии скончался 56-летний врач-оториноларинголог. Коллеги выражают соболезнования родным и близким погибшего, сообщили в среду в региональном минздраве.

- Наш коллега более 30 лет проработал в "Центре охраны материнства и детства", - сообщили в пресс-службе ведомства. - Вся его профессиональная деятельность тесно связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам. По предварительным данным сопутствующие заболевания у врача серьёзно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти.

На утро 19 августа в регионе подтверждены 73 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 13 521 южноуралец. Из них 9935 выздоровели и выписались из больниц. 319 человек скончались.Среди них 11 медработников.