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19.08.2020 07:07
Рубрика: Происшествия

Прощальное СМС

В Кургане оценили влияние гаджетов на рост ДТП
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
Курган присоединился к Всероссийской социальной кампании "Внимание на дорогу!", организованной Госавтоинспекцией МВД России. Цель акции - профилактика дорожно-транспортных происшествий, которые часто происходят только из-за того, что водители и пешеходы отвлекаются во время движения на звонок по телефону, GPS-навигатор, рекламу, громкую музыку и другие посторонние вещи. В результате такой беспечности гибнут люди.
Лишний раз напомнить о правилах дорожного движения никогда не помешает. Фото: Валентина Пичурина/РГ Лишний раз напомнить о правилах дорожного движения никогда не помешает. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Лишний раз напомнить о правилах дорожного движения никогда не помешает. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Волонтер проекта Вячеслав Балыкин выбрал один из самых оживленных пешеходных переходов в центре Кургана и установил вблизи него "рамку безопасности". Перед тем как ступить на зебру, парень предлагает желающим пройти через конструкцию и проверить свой "уровень безопасности". Если зафиксировано нарушение, рамка подаст звуковой сигнал.

- Когда переходишь дорогу, в руках, ушах и голове не должно быть ничего, что может отвлечь внимание, - поясняет Вячеслав. - Нельзя разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках, есть и даже думать о чем-то постороннем. Мысли очень мешают сосредоточиться на дороге.

Фото: ww.facebook.com/Rainierjohnsonsupercars
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За четыре дня Вячеслав увидел всего нескольких ребят на зебре с наушниками и смартфоном. Двое проезжали на самокате. Неплохо для Кургана! Между тем, по данным Аналитического центра НАФИ, около 40 процентов опрошенных россиян каждый день встречают пешеходов, отвлекающихся на гаджеты при переходе улицы. Почти половина автомобилистов призналась, что часто или иногда не следят за движением. Зауралье не исключение.

- Зачастую в объяснениях водителей о причинах ДТП звучит банальное: отвлекся, не успел заметить и среагировать, - отмечает начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин.

В регионе с начала 2020-го зарегистрировано 497 дорожных происшествий - на 13,3 процента меньше, чем за тот же период годом ранее. 70 человек погибли, 621 травмирован. С участием пешеходов произошло 115 аварий. Более ста ранены, для 18 человек травмы оказались не совместимыми с жизнью. При этом абсолютное большинство (80 процентов) погибло из-за собственной неосторожности, подчеркивают в региональном управлении ГИБДД. На 15,5 процента удалось добиться сокращения ДТП с участием несовершеннолетних, но количество погибших детей увеличилось с 4 до 6 человек.

Фото: iStock
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По наблюдению представителя экспертного центра "Движение без опасности" Елены Беллис, чаще всего водители и пешеходы обращают внимание, как от дороги отвлекается кто-то другой, но совершенно не замечают, что делают то же самое. Примерно 70 процентов автомобилистов считает, что внешнее влияние не сказывается на их вождении. 55 процентов не замечает разницы в управлении машиной, когда пользуются смартфоном или нет. Возмущаются: "Я отвлекся всего на секунду!"

- Действительно, секунда - это очень мало, совсем ничего, - комментирует эксперт. - При этом за секунду автомобиль при скорости 60 километров в час проезжает около 17 метров. За это время на дороге может произойти все что угодно.

По данным ВОЗ, разговоры по телефону во время вождения повышают вероятность попадания в ДТП примерно в четыре раза. Использование мобильной гарнитуры при этом не снижает риска, а если водитель пишет или читает СМС-сообщения, он возрастает более чем в 20 раз.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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