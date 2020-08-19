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Рубрика: Общество

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В северных округах проверят опасные объекты
Текст: Анатолий Пристанский (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 185(8239)
Росприроднадзор приступил к масштабной инспекции производственных и прочих потенциально опасных объектов в арктических регионах РФ, районах Крайнего Севера на территории Западной Сибири. В числе таковых - трубопроводы для перекачки углеводородов, емкости для хранения нефти, газа и различного топлива на их основе, несанкционированные свалки промышленных отходов.

В среднем ежедневно в северных автономных округах УрФО случается 9-10 утечек нефтепродуктов, как правило, по причине эксплуатации изношенных промысловых трубопроводов. Судя по статистике за последние шесть лет, в Югре фиксируют в год около трех тысяч инцидентов. Большие разливы, к счастью, редки, но загрязнены многие тысячи гектаров лесных угодий. Периодически нефтепродукты попадают в реки и озера.

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После катастрофы в Норильске внимание экологов, общественников, надзорных инстанций к подобного рода технологическим инцидентам возросло. И уже не удивляет реакция добывающей компании, публично отреагировавшей на переписку пользователей соцсетей, которые подозревали нефтяников в сокрытии информации о загрязнении ямальской реки Пякупур. Предприятие признало, что из-за разгерметизации трубопровода в воду попало "незначительное количество" (около ста литров) нефтесодержащей жидкости, а площадь залитого ею грунта не превышала 15 квадратных метров. Загрязнение, доложила компания, оперативно ликвидировано и о нем извещены Росприроднадзор, Ростехнадзор, прокуратура, правительство региона. На место происшествия выезжала межведомственная комиссия.

Важно не только заблаговременно выявлять угрозы, но и добиваться от нарушителей их устранения. Но последние порой годами тянут резину, невзирая на предписания и судебные иски. Яркий пример - "нечаянная" свалка из сотен тысяч автомобильных покрышек в окрестностях Нижневартовска, занимающая 20 гектаров. Много лет назад одно из малых предприятий намеревалось утилизировать шины, перерабатывать в полезный продукт, но до дела так и не дошло. В итоге образовалась очередная незаконная свалка. Решение суда о рекультивации площадки не выполняется, местные власти не в силах понудить арендатора участка сделать это, а сам он называет себя финансово несостоятельным. Недавно активисты-экологи обратились с просьбой вмешаться в ситуацию уже в федеральный Росприроднадзор.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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