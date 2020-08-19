Власти Зауралья озаботились развитием личных подсобных хозяйств

Правительство Курганской области предложило местным жителям приобретать молочных коров за 30 процентов от их стоимости, остальное доплатит региональный бюджет. Таким образом власти хотят убить сразу двух зайцев: увеличить за счет личных подсобных хозяйств (ЛПХ) производство молока и снизить сельскую безработицу.

В прошлом году объем субсидий на повышение продуктивности молочного скотоводства и реализацию молока вырос по сравнению с 2018-м на 70 процентов - до 117,3 миллиона рублей. И все же область обеспечила себя молоком лишь на 89 процентов. Его переработку ведут пять предприятий и 11 цехов, но только 50 процентов сырья - от местных поставщиков. Крупные хозяйства производят треть, остальное - фермеры и ЛПХ.

В последние годы подворий в Зауралье заметно поубавилось. Сейчас их 178,7 тысячи, тогда как в 2016 году, когда проводилась Всероссийская сельхозперепись, насчитывалось 231,3 тысячи. Между тем в селе живет 38 процентов жителей - больше, чем в любом другом регионе УрФО. Многие сидят без работы. Если в целом по области регистрируемая безработица на 1 августа составляла 5,6 процента, то в шести аграрных районах этот показатель достигает 6-7, а в Звериноголовском даже 9 процентов.

Сами селяне новую инициативу властей встретили по-разному: одни с интересом, другие с сомнением, третьи равнодушно. В Лебяжьевском районе еще не забыли, как пять лет назад обивали пороги кабинетов районных и областных чиновников, просили не лишать их господдержки и не уничтожать личные подворья. Письмо жителей населенных пунктов Лисье и Островное за тридцатью подписями пришло тогда и в "РГ". Люди писали, что раньше из областного бюджета владельцам ЛПХ выплачивали по три рубля за каждый литр реализованного молока, с 2015 года субсидию уменьшили на рубль, а потом и вовсе отменили. Обещали вернуть эти деньги через кооперативы, но такие объединения в районе не появились.

Когда субсидии еще выплачивались, местный предприниматель Радионов купил на 300-тысячный грант охладитель для молока, а селяне в расчете на стабильный сбыт развели большое стадо. Потом пришлось пустить коров под нож. Сам Алексей Радионов обошел все инстанции, доказывая, что без поддержки ЛПХ не выживут. Устав бороться, избавился от коров, продал и охладитель. Сейчас он неохотно вспоминает прошлые события, но идею раздачи "льготных" животных одобряет: лучше поздно, чем никогда. Вот только на кого эта мера рассчитана? Молодежи-то в селе почти не осталось…

- Перед тем как приобрести корову, нужно просчитать затраты и риски, - поделилась опытом глава ЛПХ из Половинского района Светлана Дедова. - Корма дорогие: тюк сена стоит 900 рублей, тонна отходов - 8 тысяч, а молоко наш сельхозкооператив принимает по 12-максимум 15 рублей за литр. Цены не меняются уже несколько лет. А теперь сравните их с рыночными в Кургане - они в два-три раза выше. Аналогичная ситуация с мясом. Вот и думаешь, стоит ли овчинка выделки.

По мнению ведущего научного сотрудника Института экономики Уральского отделения РАН Валентины Негановой, идея курганских властей все же хороша, но не столько с точки зрения производства продукции, сколько для заселения пустующих земель, которых и в Зауралье, и в других регионах становится все больше. Отрадно, что об этом стали наконец всерьез задумываться. Но одной раздачей коров деревню не поднять - проблему надо решать комплексно, как, например, в Татарстане, где начали возрождение села с инфраструктуры, строительства жилья для молодежи, школ, больниц.

- Нужно четко видеть перспективу. Вообще-то целью любого мероприятия должно быть улучшение жизни людей, ведь это они пашут, сеют, доят коров, выпускают продукцию. А у нас порой объемы растут, поголовье увеличивается, программы развития сельских территорий замечательные, а в жизни людей ничего не меняется, даже зарплата не повышается. Тогда зачем все это? - рассуждает ученый-экономист.

Между тем корова со скидкой - не единственная инициатива курганских властей. В июле началась бесплатная раздача телят и поросят малообеспеченным и многодетным. Жителям также предлагают приобрести за полцены мясной скот, овец. Обещают даже предоставить льготный пиломатериал для строительства ферм. Но будет ли эффект от таких мер, пока неясно.

Прямая речь

Владимир Архипов, заместитель губернатора Курганской области:

- Уровень жизни людей, проживающих на селе, зачастую не позволяет им вкладываться в агробизнес, хотя многие из поколения в поколение обрабатывают свои участки, выращивают овощи и фрукты и держат домашних животных. Именно таким заинтересованным жителям мы хотим предложить воспользоваться субсидией на ведение личного подсобного хозяйства. Договорились с главами районов в течение двух недель определить перечень семей, готовых развивать подсобное хозяйство. Систему поддержки ЛПХ постараемся наладить до конца года.