Родители предложили ввести в школах курс медицинской грамотности

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила ввести в школах курс по медицинской грамотности, сообщает RT.

Общественник рассказала: цель такого курса - повышение знаний школьников об угрозах заболеваний и способах защиты от них.

- Важно объяснить школьникам типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, технику применения средств индивидуальной защиты, - рассказала Ирина Волынец в своем обращении к министру просвещения. - Правила поведения во время эпидемий. По мнению председателя Национального родительского комитета, этот курс важен еще и потому, что у школьников сегодня низкий уровень понимания природы вирусных заболеваний в целом. Особое внимание необходимо уделить способам их профилактики.

- Частью курса должна стать профилактика, в том числе способы немедикаментозного укрепления иммунитета: базовые понятия правильного питания и ЗОЖ, - рассказала она.

Курс может быть как отдельным, по выбору (то есть необязательным), так и может стать частью предмета ОБЖ.