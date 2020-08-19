Роспотребнадзор рекомендовал не есть много яблок людям с ожирением

В рекомендациях отмечается, что среднее по размеру яблоко приравнивается к куску хлеба, поэтому чрезмерное потребление в пищу этих плодов не рекомендуется людям с ожирением и сахарным диабетом. И обращать особое внимание на качество фруктов.

Прежде всего специалисты советуют избавиться от гнилья, даже частичного и малозаметного. "В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами - патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом", - сообщает Роспотребнадзор.

На втором месте - вид, место и сроки сбора. Если яблоки продаются в упаковке, то на ней должно быть указано наименование, место происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности, а также условия хранения. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что если в упаковке более 3 кг яблок, то она должна быть жесткой. И напоминают, что летние сорта яблок могут храниться от 2 до 4 недель, а осенние и зимние сорта от 7 месяцев до года.

При длительной транспортировке яблоки покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения. Поэтому перед употреблением фрукты необходимо тщательно вымыть горячей водой.