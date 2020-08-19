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19.08.2020 11:14
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор рекомендовал не есть много яблок людям с ожирением

Текст: Александр Проценко
Перед Яблочным Спасом Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору и правильному употреблению яблок. Их обнародовало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рекомендациях отмечается, что среднее по размеру яблоко приравнивается к куску хлеба, поэтому чрезмерное потребление в пищу этих плодов не рекомендуется людям с ожирением и сахарным диабетом. И обращать особое внимание на качество фруктов.

Фото: Фото: iStock Фото: iStockФото: iStock
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Прежде всего специалисты советуют избавиться от гнилья, даже частичного и малозаметного. "В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами - патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом", - сообщает Роспотребнадзор.

На втором месте - вид, место и сроки сбора. Если яблоки продаются в упаковке, то на ней должно быть указано наименование, место происхождения, дата сбора и упаковки, срок годности, а также условия хранения. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что если в упаковке более 3 кг яблок, то она должна быть жесткой. И напоминают, что летние сорта яблок могут храниться от 2 до 4 недель, а осенние и зимние сорта от 7 месяцев до года.

При длительной транспортировке яблоки покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения. Поэтому перед употреблением фрукты необходимо тщательно вымыть горячей водой.

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