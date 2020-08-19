Работодатели рассматривают белорусов-соискателей наравне с россиянами. Их оформление не требует дополнительных усилий, заверили в Ассоциации частных агентств занятости.

Для работы в России белорусам достаточно паспорта, полиса обязательного или добровольного медстрахования, а также медсправки, подтверждающей отсутствие заболевания наркоманией, инфекционными болезнями и ВИЧ-инфекции, объяснил юрист Юрий Капштык. Патент для трудовой деятельности им не нужен, добавляет он. Для работодателя единственное отличие, по сравнению с трудоустройством россиянина, - необходимость в течение трех дней уведомить миграционную службу МВД России.

"В Беларуси традиционно сильный IT-сектор, многие компании охотно берут себе специалистов этого профиля с белорусским гражданством, - отметили в рекрутинговом сервисе HeadHunter. - Но есть нюанс - по традиции это почти всегда удаленная работа. Человек продолжает жить в Минске или Гомеле, но трудится на российскую компанию". В базе HH.ru сейчас больше 208 тысяч резюме белорусов. Год назад их было 174 тысячи - рост налицо.

В России трудится много белорусских строителей и отделочников, заметила представитель агентства Kelly Services Жанна Волкова, но профессионалы из Беларуси есть во всех отраслях.