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19.08.2020 16:33
Рубрика: Общество

Российские биологи открыли новый вид гекконов с леопардовым окрасом

Текст: Николай Грищенко
Фото: Николай Поярков/ Пресс-служба МГУ Фото: Николай Поярков/ Пресс-служба МГУ
Фото: Николай Поярков/ Пресс-служба МГУ

Российские биологи открыли в Таиланде и описали новый полулистопалых гекконов с леопардовой окраской. Научное открытие сделали студент МГУ Платон Ющенко и сотрудник Зоологического музея университета Роман Назаров.

Фото: pixabay.com
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В отличии от обычных особей с коричневым окрасом новый вид имеет желтоватый или охристый с красивыми круглыми черными пятнами и темной полосой от кончика морды через глаз на бока тела.

"Такая достаточно яркая окраска ранее не отмечалась у других представителей рода Hemiphyllodactylus", - говорится в сообщении МГУ.

Ученые отметили, что среди азиатских гекконов обнаружен только один вид, имеющий сходный размер и "таксоподобную" форму тела, а такую же окраску и узор - это филиппинский Pseudogekko smaragdinus. Однако ящерицы относятся к эволюционно далеким друг от друга родам гекконов и отличаются по последовательности ДНК.

Биологам предстоит выяснить, с чем связано внешнее сходство между двумя эволюционно далекими видами гекконов.

Наука Общество Природа

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