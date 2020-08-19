Сегодня вузы начинают зачислять абитуриентов на бюджетные отделения

С сегодняшнего дня в вузах страны начинается процесс зачисления абитуриентов. Во вторник университеты завершили прием документов по программам бакалавриата и специалитета от поступающих по результатам ЕГЭ и тех, кто решил продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.

Также закончились дополнительные творческие и профильные испытания, которые университеты проводят самостоятельно.

Списки поступающих будут размещены на официальных сайтах вузов. В следующие два дня - 20 и 21 августа - вузы будут принимать заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, поступающих в приоритетном порядке - без вступительных испытаний и в рамках квоты. Приказ об их зачислении будет издан 22 августа.

- Прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, включенных в списки поступающих на основные бюджетные места по результатам вступительных испытаний, пройдет 22 и 23 августа, - уточнили в пресс-службе Минобрнауки.

24 августа стартует вторая волна поступления. Ее итоги будут подведены 26 августа. О дополнительном приеме вузы сообщат не позднее 15 сентября.