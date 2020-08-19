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19.08.2020 21:09
Рубрика: Культура

Солисту Deep Purple Яну Гиллану исполнилось 75 лет

Текст: Александр Алексеев
Книголюб, домосед, коллекционер альбомов старого доброго блюза, Ян Гиллан - и по жизни человек замечательный. Ранимый, пылкий, душевный, эрудированный и по-прежнему неугомонный.
Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Михеев/РГ
Группа Deep Purple выпустила один из своих лучших альбомов за все время

Вот и после записи 21-го студийного диска Deep Purple - Whoosh! вместо того, чтобы отдыхать перед очередным мировым туром великой группы в своем поместье, расположенном в Португалии (Ян Гиллан переехал туда из Англии ради теплого климата и спокойствия), артист не захотел сидеть дома. А собрался на собственные гастроли, с симфоническим оркестром.

- Я хочу исполнить песни Deep Purple, которые мы давно или никогда не играли. Некоторые - в новых версиях. Почему я не отдыхаю перед многомесячным туром группы? А что сидеть дома, если зовут, и хочется петь?! - рассказывал он обозревателю "РГ".

Да, Ян Гиллан отличное поет. И если бы не Deep Purple, то все равно стал бы супер-звездой благодаря исполнению главной партии в рок-опере "Иисус Христос Суперзвезда". Двойной диск, на котором она была записана, вышел в 1970 году, тогда же, что и диск Deep Purple In Rock...

Трудно понять, отчего с таким прекрасным вокалом и точным попаданием в ноты даже в третьей октаве, ему не всегда везло.

Ведь начал карьеру он в 17 лет, а прославился только восемь лет спустя. Да и в дальнейшем не всегда шло гладко: в 1973-м, после очередной ссоры с гитаристом Ричи Блэкмором, Гиллан, хлопнув дверью, ушел из Deep Purple. И потом долго не мог найти ни вдохновения, ни работы. Хотя странно: с таким-то великолепным голосом и внешностью темноглазого опереточного искусителя?!

Но Гиллан, как мне показалось за наши встречи, максималист, не с каждым будет общаться, да к тому же требователен и к людям, и к себе, да при этом еще и переменчив в настроениях....

- Знаю, что он любит играть на барабанах, но никогда не пущу за свою ударную установку: Гиллан обязательно что-то потеряет или сломает, - рассказывал о друге и коллеге ударник Deep Purple Ян Пейс, лукаво улыбаясь. Поэтому я так и не понял, правду ли он говорил во врем мастер-класса в Москве, или подшучивал?!

А потом я передал этот наш разговор самому Гиллану, на что тот ответил:

- Да ладно! Я вообще хочу играть только на бонгах. Не хочет - не надо!

При этом солист Deep Purple еще и самоироничен. На вопрос о том, правда ли, что после ухода из группы, он пробовал наладить производство мощных мотоциклов, а потом работал управляющим в отеле, простодушно развел руками:

- Да, так и было... Оказалось, что я никудышный бизнесмен...

Фото: AP Photo
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Да и потом Гиллану часто не везло: собрал свою группу Ian Gillan Band - драйвовую, мелодичную, увлекавшуюся вначале джаз-роком, а затем замечательными хард-роком и балладами. Среди хитов были: If I Sing Softly, No Laughing In Heaven, Money Lender, If You Believe Me - отличные песни. Но особого успеха певец не добился. Ричи Блэкмор, тоже ушедший в итоге из Deep Purple, оказался со своим Rainbow куда более успешным... И поход Гиллана на один альбом в Black Sabbath слушатели и критики тоже признали крайне неудачным.

Зато когда в 1984 году он вернулся в Deep Purple, то все снова пошло отлично. Ведь Ян снова был дома. А, как я понял по нашим разговорам, он вообще человек домашний. Даже женат бы всего один раз, в отличие от большинства рокеров!

Шесть лет спустя Гиллан, впрочем, снова поссорился с Блэкмором и опять ушел. Но три года спустя вернулся и с тех пор всегда чувствовал себя спокойно, уверенно и невозмутимо. Выпускал время от времени сольные альбомы, вновь сотрудничал с Тоny Iommi из Black Sabbath, уже в проекте Who Cares (жаль, что они выпустили лишь один альбом, зато двойной - 2012 году)...

Зато теперь у него остается много времени остается на группу Deep Purple, недавно выпустившую очередной, уже 21-й студийный диск Whoosh!

Да и петь Гиллан стал лучше, привольнее, выше - как в 70-е. Впрочем, об этом вы в нашей газете уже читали....

Между прочим

Еще два качества Яна Гиллана - любопытство и неравнодушие. Собственно, без них, наверное, вообще трудно писать хорошие песни. Лет пять-шесть назад, после саундчека и перед первым концертом в Москве, Ян Гиллан вышел из здания клуба "Б-1 Максимум" (ныне - Главclub Green Concert) на улице Вавилова и недалеко от Шаболовки. Захотел оглядеться.
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Но музыканта заинтересовали соседние дома, знаменитая башня Шухова вдалеке, и он пошел дальше. Да и снег кружил так красиво в лунном свете.... Район там не очень многолюдный, дома разбросаны не всегда в строгом архитектурном порядке. Поэтому Гиллан и сам не заметил, как заблудился. Но шел дальше, смотрел, интересовался... Мы с охранниками побежали его искать. Нашли Гиллана чуть замерзшего, но вполне счастливого. Конечно, он не ругался и не злился, а наоборот оказался рад прогулке. Потом долго пил в гримерке горячий дай, вышел на сцену. Зрители удивлялись, отчего голос любимого вокалиста кажется им немного сиплым. А на следующий день (в том туре в Москве были назначены два концерта) снова был в голосе, лих, отважен, неистов, летал под сводами зала...

Некоторые фанаты, кстати, купили билеты на оба дня и удивлялись, отчего концерты такие разные. А должны были радоваться: им повезло, они увидели такого разного Яна Гиллана. Человека, никогда не сдававшегося ни погоде, ни любым жизненным обстоятельствам...

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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