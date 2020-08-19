Суд Италии отказал 35-летнему мужчине в праве сидеть на шее родителей

Верховный суд Италии вынес "революционное" по местным меркам решение, постановив, что родители не обязаны содержать великовозрастных чад, не способных найти себе достойную работу.

В течение пяти лет 35-летний мужчина из Флоренции, работающий на полставки учителем музыки и не имеющий постоянного заработка, упорно судился с собственными отцом и матерью за право получать от них ежемесячную выплату в размере 300 евро.

До сегодняшнего момента правосудие, как ни странно, было на стороне истца. Первоначально суд признал, что учитель музыки, который перебивается случайными заработками, имеет право рассчитывать на денежную поддержку со стороны родителей, мотивировав свое решение тем, что его дохода в 18 тыс. евро в год недостаточно для покрытия расходов и что у итальянца есть право на работу, соответствующую его образованию и профессиональным амбициям. Несколькими годами позже, после апелляции родителей, суд высшей инстанции сократил ежемесячное довольствие с 300 до 200 евро, однако не стал ставить под сомнение тот факт, что им нужно продолжать поддерживать взрослого сына. Точку в этой тяжбе поставил накануне Верховный кассационный суд, который вынес поистине "исторический" для Италии вердикт, призывающий молодых жителей Апеннин научиться выстраивать свою жизнь самостоятельно и перестать наконец висеть на шее у престарелых родителей. Так, по словам судьи Марии Кристины Джианколы, родительская поддержка не может быть бесконечной, а так называемые дети должны стремиться к максимальной финансовой независимости.

Решение по делу 35-летнего флорентийца вызвало у итальянцев смешанные чувства. Преобладающее большинство сочло его справедливым, отметив, однако, что в данной ситуации нельзя возлагать всю ответственность лишь на молодежь. Данный эпизод является неким слепком с итальянского общества и отражает истинное положение вещей.

Согласно статистике, почти 65 процентов жителей в возрасте от 18 до 34 лет ведут совместное с родителями хозяйство. При этом наивысшая концентрация отмечена на юге Италии, где более двух миллионов человек "до 35" живут по одному адресу с мамой и папой. Виной тому не только имеющая место инфантильность итальянской молодежи, которой проще жить под родительским крылом, ни за что не отвечая, но и в том числе особенности местного крайне негибкого рынка труда, практически целиком и полностью заточенного под пожилое население. Отсюда и нежелание, и страх у итальянских юношей и девушек покидать отчий дом, а также их неготовность создавать семью и рожать детей. Неудивительно, что, по последним данным Национального института статистики (ISTAT), в 2019 году в Италии на свет появились всего 420 тыс. 170 детей, что является самым низким показателем с 1861 года.

Компетентно

Светлана Качмар, семейный психолог:

- Россияне с итальянцами похожи: традиционно и у них, и у нас было принято жить с родителями, и сегодня дети отделяются поздно.Типичные ожидания молодого соотечественника: если не будет складываться с работой или в личной жизни, родители всегда готовы его принять и поддержать. Это по умолчанию, даже не обговаривается. Психологические курсы "Как отвадить от дома взрослого сына" - это исключительно для редких американских семей. Их обычная ситуация - поехал поступать в университет и больше в родительский дом не вернулся. В России эта система не прижилась. В том числе из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и дороговизны жилья.

Впрочем, если смотреть на мировые тренды, то можно заметить и то, что российские родители, обеспокоенные поздним взрослением своих чад, слегка отстают, к примеру, от Северной Европы, где, наоборот, возвращается долгое проживание с "предками", правда, не обязательно, что выросшее дитя будут содержать.

Суетиться и переживать нужно, когда ребеночку лет 15, и он пробует подрабатывать, расклеивая объявления. Вот в это бы время не загасить инициативу. А мы хватаемся за сердце и причитаем, ах как же ты уйдешь из дома! И он останется с вами, не дай Бог, навсегда. И даже если захочется от него потом избавиться, он будет сопротивляться.

Подготовила Елена Новоселова