Новости

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек 05:09
Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину 05:01
Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса 04:56
Тайфун Higos обрушился на южное побережье Китая 04:42
Президент Мали объявил о своей отставке 04:23
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке 04:10
"Рособоронэкспорт" поставил в Венесуэлу 43 тысячи тестов на COVID-19 03:42
Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров 02:57
Трамп заявил о равных шансах для оппонентов победить на выборах 02:42
Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США 02:20
Филиал МГУ в Ташкенте начинает подготовку филологов-русистов 01:43
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 01:15
Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 01:11
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года 00:56
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2 18.08.2020
В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 18.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 18.08.2020
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 18.08.2020
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 18.08.2020
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 18.08.2020
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 18.08.2020
Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером 18.08.2020
Инфекционист: Рост заразности коронавируса - хорошая новость для людей 18.08.2020
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко 18.08.2020
МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП 18.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 04:42
Рубрика: В мире

Тайфун Higos обрушился на южное побережье Китая

Тихоокеанский тайфун Higos достиг южного побережья Китая. Стихия добралась до города Чжухай в провинции Гуандун, сообщили в метеорологической обсерватории Гонконга.

Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров

"Эпицентр находится в 130 километрах к западу от этого административного района КНР. Циклон смещается на северо-запад страны и постепенно теряет силу", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Из-за непогоды в Гонконге объявлен девятый уровень опасности (всего их десять). Закрыты офисы, банки, учебные заведения, свою работу приостановил порт и общественный транспорт. Сообщается о двух пострадавших. В соседнем с Чжухаем Макао введен максимальный уровень угрозы. В "азиатском Лас-Вегасе" закрыты все казино. В регионе прервано судоходное и авиасообщение. Higos - седьмой по счету тропический циклон в Азии в этом сезоне.

В мире В мире Восточная Азия В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции