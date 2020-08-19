Тайфун Higos обрушился на южное побережье Китая

Тихоокеанский тайфун Higos достиг южного побережья Китая. Стихия добралась до города Чжухай в провинции Гуандун, сообщили в метеорологической обсерватории Гонконга.

"Эпицентр находится в 130 километрах к западу от этого административного района КНР. Циклон смещается на северо-запад страны и постепенно теряет силу", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Из-за непогоды в Гонконге объявлен девятый уровень опасности (всего их десять). Закрыты офисы, банки, учебные заведения, свою работу приостановил порт и общественный транспорт. Сообщается о двух пострадавших. В соседнем с Чжухаем Макао введен максимальный уровень угрозы. В "азиатском Лас-Вегасе" закрыты все казино. В регионе прервано судоходное и авиасообщение. Higos - седьмой по счету тропический циклон в Азии в этом сезоне.