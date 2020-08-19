"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Коламбуса", Кучеров сделал три передачи

"Тампа-Бэй" в овертайме победила "Коламбус" в пятом матче серии - 5:4 - и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ. Лидер "молний" Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

В национальной хоккейной лиге определилась вторая команда, вышедшая в 1/4 финала плей-офф. В пятом матче "Тампа-Бэй" победила "Коламбус", уступая по ходу встречи со счетом 2:4.

"Молнии" открыли счет после гола Тайлера Джонсона. Блэйк Коулмэн закрепил успех команды, однако затем четыре шайбы подряд забросили игроки "Коламбуса". Голы на счету Ника Фолиньо, Кевина Стенлунда, Александера Веннберга и Оливера Бьорстранда. В двух последних шайбах голевыми передачами поучаствовал олимпийский чемпион Пхенчхана Владислав Гавриков.

Неимоверными усилиями "Тампа-Бэй" перевела игру в овертайм. После комбинаций с участием россиянина Никиты Кучерова отличились Кевин Шаттенкирк и Энтони Чирелли, а в дополнительное время победу в серии принес бросок Брайдена Пойнта, которому также ассистировал Кучеров.

Снова уверенно отыграл действующий обладатель приза лучшему вратарю НХЛ Андрей Василевский, отразивший 37 бросков.

"Тампа-Бэй" выиграла серию 4-1 и в следующем раунде сыграет с победителем серии "Филадельфия" - "Монреаль".